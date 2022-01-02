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Şiddetli rüzgar ağaçları devirdi

şiddetli rüzgar ağaçları devirdi
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Kastamonu’nun Tosya ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar sebebiyile ağaçlar devrildi.

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde

gece saatlerinde etkili olmaya başlayan şiddetli rüzgar Beşçam mevkii olarak bilinen Berçin köyü yolu yakınlarında ağaçların devrilmesine sebep oldu.Yola devrilen ağaçlar Tosya Belediyesi Çevre Koruma-Park Bahçe Müdürlüğü görevlilerince kesilerek güvenli bir yere taşındı.

Yetkililer şiddetli rüzgar sebebi ile yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması yönünde uyarıda bulundu.

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