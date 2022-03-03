DOLAR

14,1350$% 0.31

EURO

15,7510% 0.08

STERLİN

19,0074£% 0.28

GRAM ALTIN

877,15%0,58

ÇEYREK ALTIN

1.429,00%0,21

BİTCOİN

614953฿%-0.25108

Öğle Vakti a 12:44
Malatya HAFİF YAĞMUR
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Şiddetli fırtına çatıyı uçurdu

Şiddetli fırtına çatıyı uçurdu

şiddetli fırtına çatıyı uçurdu
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Malatya’da sabah saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle bir iş yerinin çatısı uçtu.

Malatya’da sabah saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle Yeşilyurt ilçesine bağlı Görgü Mahallesi’nde bir iş yerinin çatısı uçtu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, olayda kimsenin yaralanmadığı belirtildi. Ekipler bölgede çatı enkazını kaldırma çalışmaları başlatırken, yetkililer şiddetli fırtına nedeniyle benzer durumlara karşı vatandaşları uyardı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Çocuklar az daha camiyi yakacaktı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.