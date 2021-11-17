“Şiddetin son bulmasını istiyoruz”

MUTLU SARIGÜL

Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, doktorları darp eden şahsın tutuklandığını açıklayarak, “Tabii insanların tutuklanmalarına sevinmiyoruz. Sevinmek istemiyoruz. En başta istediğimiz şey şiddet vakalarının artık son bulması” dedi.

Geçtiğimiz günlerde Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Acil Servis Doktoru Abdullah Ercan ve Acil Servis Koordinatörü Yunus Karayılan’ın görevi esnasında alkollü olduğu belirtilen bir hasta tarafından darp edilmesinin yankısı devam ediyor. Dün de Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, darp olayına sessiz kalmayarak, BUSABAH gazetesi ve BUSABAH TV’ye konuştu.

13 Kasım 2021 Cumartesi akşamı maalesef acil serviste yine istenmeyen bir olay yaşandığını hatırlatan Prof. Dr. Bentli, acil serviste sağlık hizmeti almaya gelen alkollü bir şahısın önce Acil Koordinatörü ’ne sonra da orada bulunan uzman doktora şiddet uyguladığını söyledi.

SERBEST BIRAKILMIŞTI

Şiddet uygulayan kişinin tutuklandığını dile getiren Bentli, “Sağlıkta şiddet ve diğer konulardaki şiddetin ülkemizde tamamen bitmesi için gerçekten Bakanlığımız çok ciddi kararlar, çok ciddi yaptırımlar aldı ve şuanda onun etkisini de görüyoruz. Beyaz kod uygulamasıyla doktor şikâyeti olmasa bile kamu davası şeklinde mutlaka gözaltına alınıyor. Bu şiddeti uygulayan kişi ve nitekim bu vatandaşımızda önce gözaltına alınmıştı, ertesi gün serbest bırakılmıştı. Ama Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine tekrar tutuklandı. Biz tabii insanların bu şekilde tutuklanmalarına sevinmiyoruz. Sevinmek istemiyoruz. En başta istediğimiz şey şiddet vakalarının artık son bulmasını istiyoruz. Çünkü gerçekten acilimiz çok yoğun. Oradaki hekimlerimiz, sağlık personelimiz, hemşiremiz çok yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Tek amaçları da sağlıklı bir tedavi verebilmek ama maalesef duyarsız ve birtakım sıkıntılı tiplerin böyle vakaları bize yaşattığını maalesef üzüntüyle görüyoruz” ifadelerine yer verdi.

“GERÇEK ACİL BİZİM KIRMIZI ALANIMIZ”

“Gerçekten de Malatya’da kamu hastanesi olarak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin sadece acil hizmeti veriyor olması nedeniyle yoğunluk yaşanıyor” diyen Bentli, “İnşallah 2022’nin başında faaliyete geçecek olan Battalgazi Devlet Hastanesi’yle bu yoğunluğun biraz azalacağını düşünüyoruz. Ama orada başvuran vakaların yüzde 85-90’ı belki normal gün içerisinde polikliniğe başvurarak hatta dediğiniz gibi birinci basamak Aile Hekimi’ne başvurarak tedavi alabilecek hastalar. Hastalık kodlarına baktığımızda gerçekten de üst solunum yolu, işte gastroenterit gibi böyle 1’inci basamakta tedavi edilebilecek hastalarda maalesef bir alışkanlık olmuş. Diğer illere baktığımızda Malatya’da bu çok fazla. Toplam polikliniğe baktığımızda başvuranların yüzde 40’ı maalesef acile başvuran hastalar. Ve buda çok yüksek bir oran. Normalde bu oranın yüzde 10-15’i geçmemesi lazım. Gerçek acil bizim kırmızı alanımız. Kırmızı alanda görmüşsünüzdür, çok sakin.Yani günlük belkide 100 hastayı geçmeyecek şekilde hizmet verdiğimiz bir alan ve gerçekten de ağır ve acil hastaların başvurduğu alan. Sarı alana da başvuru olacaktır ama yeşil alan ve sarı alanın büyük bir kısmı 1. ve 2. Basamak sağlık hizmetlerine başvurarak tedavilerini alabilecek vatandaşlarımızla dolu. Bu aile hekimlerinin başvuru sayısını arttırırsak bu konuda bir de Battalgazi Devlet Hastanesi açılırsa inşallah acilimiz rahatlayacak ve bu tür sıkıntıları daha az yaşayacağız.”