Şiddetin olmadığı bir dünya istiyorlar

HÜSEYİN KOCAMAN

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla bir açıklama yapan ve Hak-İş/Hizmet-İş Sendikası Kadın Komitesi adına konuşan Beyhan Ertem, kadınların öldürülmediği, şiddet görmediği bir dünya istediklerini söyledi.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Hak-İş/Hizmet-İş Sendikası Kadın Komitesi dün bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Sendika Binası’nda düzenlenen basın açıklamasına komite üyelerinin dışında Hak-İş/Hizmet-İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Bünyamin Geleri de katıldı. Basın açıklamasını Kadın Komitesi adına Beyhan Ertem yaptı.

Ertem, Hak-İş/Hizmet-İş Sendikası’nın kadın temsilcileri olarak, 25 Kasım Dünya Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü sebebiyle, başta kadına yönelik şiddet olmak özere, şiddetin her türlüsüne hayır demek için toplandıklarını söyledi.

“ŞİDDET ÜLKEMİZDE DE VARLIĞINI SÜRDÜRÜYOR”

Şiddeti meşru gören zihniyete asla sessiz kalmayacaklarını belirten Ertem, “Öncelikle, 13 Kasım’da İstanbul İstiklal Caddesi’nde, içlerinde Hak-İş üyesi kardeşimiz ve kız çocuğuyla birlikte 9 vatandaşımızın hayatını kaybettiği terör saldırısı ile Gaziantep’in Karkamış ilçesinde gerçekleştirilen terör saldırısını buradan bir kez daha lanetliyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet; yaralılara acil şifalar diliyoruz. Kimden, nereden gelirse gelsin, şiddeti meşru gören zihniyete asla teslim olmayacak, sessiz kalmayacağız. Kadına yönelik şiddete, istismara, eşitsizliğe, ayrımcılığa, yoksulluğa, mobingge, güvencesizliğe karşı durmak için bir aradayız. Şiddet maalesef dünyada olduğu gibi ülkemizde de varlığını sürdürmektedir” şeklinde konuştu.

“ŞİDDETLE MÜCADELEYE DAVET EDİYORUZ”

Şiddete karşı dik duruşlarını gösterdiklerini ifade eden Ertem, “Bu konuda sözün ötesinde bir eylem geliştirmek, söylemi eylemle desteklemek zorundayız. Hak-İş/Hizmet-İş Sendikası Kadın Komitesi olarak, şiddete karşı kadın erkek fark etmeksizin dik duruşumuzu gösteriyoruz. Edirne’den Kars’a, tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak, ‘Şiddetsiz bir dünya’ sloganımızla; yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu kadına yönelik şiddetle mücadeleye davet ediyoruz. Kadınlarla iç içe bir örgütlenme modelini benimsiyor, kadın konusunda özgün ve hakkaniyetli duruşumuzdan hiçbir zaman ödün vermiyoruz. ‘Şiddete sıfır tolerans’ politika belgemizle güçlü yarınlara yürüyoruz. Uluslararası Çalışma Örgütü ILO’nun C190 sayılı ‘çalışma hayatında şiddet ve tacizin önlenmesi sözleşmesini toplu iş sözleşmelerimize uyarlıyoruz. C190 sayılı sözleşme sadece kadınların değil, tüm çalışanların işyerinde uğradıkları hak ihlallerini önlemeye yönelik tarihi bir sözleşmedir” diye konuştu.

“ADİL BİR HAYAT İSTİYORUZ”

İnsan odaklı yeni bir dünya inşa etmek istediklerini söyleyen Ertem, “Türkiye’nin vakit kaybetmeden bu sözleşmeyi imzalamasını istiyoruz. Onuru ve haysiyetiyle çalışan emekçilerin üreten şiddete ve ayrımcılığa uğraması asla kabul edilemez. Ev hizmetlerinde çalışan güvencesiz ve sendikasız kadınların kayıtlı istihdama katılımlarını artırmak ve onları sendikal güvence altına almak için çalışıyoruz. İklim değişikliğinin kadınlar ve çalışanlar üzerindeki olumsuz etkilerini önlemek için çalışmalar yapıyoruz. Kadınlar olarak, güvenli ve adil bir hayat istiyoruz. İnsan odaklı yeni bir dünyayı birlikte inşa etmek istiyoruz. Daha fazla kadını sendikal güvence altına almak, kayıt dışılığı önlemek için daha fazla örgütlenmek istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

“DUYARLILIK İNŞA ETMEYE ÇALIŞIYORUZ”

“Suriye’de, Gazze’de, Ukrayna’da Doğu Türkistan’da yaşam mücadelesi veren kadınların, daha iyi bir hayat için yollara düşen göçmen kadınların, mülteci kadınların, Diyarbakır’da PKK terör örgütüne karşı 1178 gündür evlat nöbeti tutan annelerin yanındayız” diyen Ertem, “Kadınların öldürülmediği, şiddet görmediği bir dünya istiyoruz. Şiddetle mücadelede bir toplumsal duyarlılık inşa etmeye çalışıyoruz. Hak-İş/Hizmet-İŞ Sendikası Kadın Komitesi olarak, dün olduğu gibi bugün de; kadın haklarının ihlaline yol açan her türlü davranışa, tutuma karşı, kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığın ortadan kaldırılması mücadelemizi etkin ve kararlı bir şekilde sürdüreceğimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz” diye kaydetti.