Sıcak havaların serinleten şerbeti

ESVET TÜRKOĞLU

Bu sıcak günlerinde serinlemek ve daha rahat nefes almak için Osmanlı Şerbeti öneriliyor. Diğer adı demirhindi olan Osmanlı Şerbetinin ne kadar sağlıklı olduğundan bahseden Aktar Nejat Özkul, kola yerine demirhindi şerbetinin tüketilmesinin daha sağlıklı olacağını söyledi.

Ağustos ayının sonlarına doğru yaklaşsak da hava sıcaklığının giderek arttığı yadsınamaz bir gerçek. Bu sıcak havalarda kimileri kendilerini buz gibi sulara atsalar da kimileri de kendilerini serinletmek için alternatif yollar arıyorlar. İşte demirhindi yani Osmanlı Şerbeti bu sıcak havalarda tam da aranan bir içecek. Demirhindinin bu sıcak havalardaki önemine değinen Aktar Nejat Özkul, bu şerbetin faydalarını da anlattı.

Aktar Özkul, demirhindi bitkisinin anavatanının Hindistan olduğunu dikkat çekerek, demirhindi bitkisinin kırmızı salkımlı meyvelerinin bulunduğu söyledi.

“SERİNLİK HİSSİ VEREN VE RAHATLATAN BİR ŞERBETTİR”

“Demirhindi bitkisinin çiçekleri koyu kırmızı renkte, mayhoş tatta meyveleri olan 20-25 metre boylarında ağacı bulunuyor” diyen Özkul, “Demirhindi şerbeti Osmanlı padişahlarının özellikle de Kanuni Sultan Süleyman’ın gözdesi olan bir içecek çeşididir. Keşke günümüzdeki insanlar kola yerine demirhindi şerbetini tercih etse hem şifa görseler bu şerbetten hem de Osmanlı’nın bir geleneği olan demirhindiyi tekrardan ülkemize benimsetmiş olsak çok güzel olur. Osmanlı şerbeti içildiği anda serinlik hissi veren ve rahatlatan bir şerbettir” diye konuştu.

KALP SAĞLIĞINI KORUR

Aktarlarda çok rahatlıkla bulabilecek demirhindi şerbetinin faydalarının saymakla bitirilemeyeceğini anlatan Özkul, şunları kaydetti:

“İçeriğindeki vitamin ve minerallerden aldığı destekle demirhindi, antioksidan özellikler gösteriyor, başta soğuk algınlığı, grip, nezle gibi hastalıklar olmak üzere birçok hastalığa karşı koruyucu etki oluşturuyor. Kaynatılan su içildiği zaman bağırsaktaki solucanları düşürmeye faydalıdır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Ruhsal sıkımlıları gidermeye yardımcı olur. Romatizma ve kas ağrılarım hafifletir. Meyveleri dışkıyı yumuşattığı için kabızlığa çok iyi gelir. Göz hastalıklarına özellikle kuru göz hastalığına çok iyi gelir. Demirhindinin kilo vermeye yardımcı olduğu da söyleniyor. A, B, C, D, E vitaminleri bulunmaktadır. Bu nedenle antioksidan özelliği yoğundur. Selenyumdan dolayı kanserle mücadele için iyi bir antioksidandır. Sarılık ve nezle tedavisinde etkin rol oynar. Safra kesesi tedavisinde kullanılır. Hipertansiyon, obezite, kan, kolestrol, trigliserid yüksekliği, bozulmuş açlık tedavisinde etkilidir. Ülser tedavisinde mide asil salgısını azaltıcı özelliği vardır. Ateş düşürücüdür. Leke ve çil tedavisinde etkin rol oynar. Ayrıca şerbetin küçük çocuklarda iştah açıcı ve kemik geliştirici özelliği vardır. Sindirim sistemini düzene koyar. Bağırsaklardaki fazla gazı giderir. Kalp ve damar hastalıklarına iyi gelir. Gargara yapıldığında boğaz, enfeksiyonuna iyi gelir. Ağız, kokusunu giderici özelliği vardır. Sindirim sisteminin sağlıkla çalışmasına destek oluyor, hazmı kolaylaştırır.”

“AŞIRI TÜKETİLMEMELİ”

Demirhindinin zararlarını da kaydeden Özkul, “Demirhindi aşırı tüketildiğinde başta karaciğer olmak üzere, böbrekler, akciğerler ve diğer organlar üzerinde tahribatlara sebep olabiliyor. Bu sebeple tüketiminde asla aşırıya kaçmamak gerekiyor. Bilinçsizce ve aşırı kullanımlarında ölüme dek varabilen olumsuzluklar yaşanabileceği söyleniyor. Hamilelik ve emzirme dönemlerindeki kadınların demirhindi tüketmemesi gerekiyor. Aynı şekilde kronik ve ciddi bir rahatsızlığı bulunanların, düzenli olarak ilaç kullananların, özel bir perhiz uygulaması gerekenlerin, çocukların ve demirhindi ya da benzeri ürünlere karşı alerjileri bulunanların asla tüketmemesi gerekiyor” diye konuştu.

CAM BİR KAVANOZA KONULUR

Özkul, demirhindi şerbetinin nasıl yapıldığını da dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

“500 gram demirhindi meyvesi, 1 adet kök zencefil, 2 adet kabuk tarçın, 2 adet kök zerdeçal, 7-10 adet karanfil, 3-5 adet yeni bahar, 1 adet muskat, 3-5 adet kakule, 200 milim saf gül suyu, 20 gram rezene, 20 gram anason, 3 litre su olacak. şöyle hazırlanır: Öncelikle demirhindi şerbeti bir gün önceden 1 litre suda ıslatılarak bekletilmesi gerekir. Suda bekleyen demirhindi meyvesi suyu ile birlikte kaynatılarak büyük bir tencereye konulur. Ve içine muskat, gül suyu ve su hariç bütün baharatlar iyice yıkanıp süzüldükten sonra eklenir. Daha sonra muskat rendelenir. Gül suyu ve 3 litre su ilave edilerek önce yüksek ateşte daha sonra ise kısık ateşte toplamda 2 saat kaynatılır. Kaynatıldıktan sorma soğumaya bırakılır. Ekşimsi bir tadı olduğundan bu aşamada isteyen damak zevkine göre şeker veya pekmez ekleyebilir. Tamamen soğuyup rengi çıkınca temiz bir tülbentten geçirilip cam bir kavanoza konulur. Buz dolabında muhafaza edilir. İçerken sulandırılıp ve soğuk içilmesi tavsiye edilir, içine içmeden önce bal, limon ve nane de ilave edebilirsiniz.”