SICAK HAVA DA CİHAZIMI NASIL KORURUM?

Sıcak havalarda fotoğraf ve kamera ekipmanlarımızı nasıl koruyabiliriz?

Öncelikle şunu belirtmek isterim ki elektronik olarak üretilen cihaz ve ekipmanlarımız yüksek sıcaklıklara dayanılabilirlik seviyesinde üretilir. Fakat yine de bu ekipmanlarımızı mümkün olduğunca yüksek sıcaklıklardan, nemden ve soğuktan korumalıyız. Aksi halde cihazlarımızda farklı sorunlar ile karşılaşabiliriz.

Peki ne yapmalıyız?

Öncelikle cihazlarımızı kesinlikle kılıflarında veya çantalarında taşımalıyız. Kılıf ve çantalarımızı güneş ışığının direkt olarak cihazımıza ısı vermesini engeller. Özel üretimli kılıflar güneş ışığının yaydığı ısıyı keser ve cihazın aşırı ısınmasını önler.

Peki cihazınız aşırı ısınmış ise ne yapmalıyız?

Kesinlikle cihazımı hemen açmamalıyız ve belirli bir süre(yaklaşık 2 dakika civarı)gölge bir alanda bekletmeli ve sonrasında açmalıyız.

Bunu yapmaz isek ne gibi bir sorun ile karşılaşırız?

Cihaz aşırı ısınmış iken o sıcaklık ile açık konuma getirdiğimizde cihazda enerji aktif gelir ve aşırı ısınmış cihazımıza yüklenme dolayısı ile bu sıcaklığı arttırmış oluruz ve aniden olmasa da belirli bir zaman sonrasında cihazınız kısmi hatalar verebilir. Aşırı sıcak günlerden geçerken gün içi çekimlerinizde genel olarak gün batımı zamanını tercih etmeyi deneyiniz veya gün içinde güneş ışınlarının en dik olduğu zaman dilimlerinde uzun süreli yapacağınız çekimlerde cihazınızı güneş ışınından koruyacak ve sizi çalışma alanınızda sıkmayacak ufak çadırlar ile kapatınız. Bu sayede cihazlarımızı aşırı ısınmaya karşı korur ve daha verimlik bir cihaz olarak size veya cebinize katkıda bulunur.