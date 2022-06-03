Sıcak çarpmasına dikkat!

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamaya göre bölge genelinde havanın parçalı az bulutlu geçeceği bildirildi. Ayrıca hava tahmin raporunda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5 ila 7 derece üzerinde seyredeceği bilgisine de yer verildi.

13.Bölge Müdürlüğü’nün yayımladığı rapora göre; “Bölgemizde havanın parçalı az bulutlu, Malatya, Tunceli ve Bingöl’ün kuzey kesimlerinin öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Rüzgârların akşam saatlerinde kuzeyli gündüz saatlerinde ise güneyli yönlerden orta, yağış anında yer yer kuvvetli; Adıyaman ve Malatya çevreleri ile Elazığ’ın güney ve batı kesimlerinde zaman zaman fırtınamsı esmesi beklenmektedir” denildi.

Ayrıca bölge müdürlüğü hava sıcaklıklarına karşı çocuk, yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara uyarılarda da bulunarak, “Mevsim normalleri üzerindeki sıcak havalar nedeniyle öğle saatlerinde (11 ile 16 saatleri arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir” bilgisini verdi.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği ne de yer veren bölge müdürlüğü, “Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5 ila 7 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir” bilgisi verildi. (Haber Merkezi)