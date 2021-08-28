‘Siber Zorba’ Olmayın!

BELGİZAR ABİRİ ŞİMŞEK

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ‘siber zorbalıkla’ ilgili vatandaşlara uyarıda bulunuldu.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ‘Farkında olun, siber zorba olmayın’ başlığı altında siber zorbalığa karşı uyarılarda bulunuldu.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından şu bilgiler verildi:

“Sosyal medyada bir başkasının rahatsızlık duyacağı görüntüleri paylaşmayın. Bir başkası hakkında yalan ya da uydurma haberler üretmeyin ve bunları yaymayın. Bir başkasının özel ya da mahrem bilgilerini sızdırmayın. Tehdit mesajları yollamayın, hakarete varan ifadeler kullanmayın. Anonim hesaplardan taciz etmeyin, istemediği halde sizinle iletişim kurmaya zorlamayın. Kimsenin paylaşımlarına veya profil sayfasına kasıtlı olarak sürekli olumsuz yorumlar yapmayın.”