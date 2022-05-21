Sezonu vedayla noktalıyoruz!

Sezonun son maçında sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek olan Yeni Malatyaspor bu karşılaşmayla birlikte Süper Lig’e veda edecek. Küme düşmesi haftalar öncesinde kesinleşen sarı kırmızılıların ligde oynayacağı son maça 5 bin dolayında seyircinin gelmesi bekleniyor.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Spor Toto Süper Lig 2021-22 Ahmet Çalık Sezonu bugün ve yarın oynanacak 38. hafta karşılaşmalarının ardından tamamlanacak. Ligdeki beşinci sezonunda küme düşmesi bitime 6 hafta kala kesinleşen Yeni Malatyaspor sahasında bugün Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Malatya Stadyumu’nda oynanacak mücadeleyi Volkan Bayarslan, Bahtiyar Birinci ve Ali Tuna hakem üçlüsü yönetecek. Beinsports 2’den naklen yayınlanacak karşılaşma saat 19.00’da başlayacak. Misafir takım taraftarlarının alınmayacağı karşılaşmanın biletlerine beklenen ilgili gösterilmediği öğrenilirken dün akşam saatlerine kadar yaklaşık 5 bin dolayında biletin satıldığı bildirildi.

2016-17 sezonunda TFF 1. Lig’i ikinci bitirerek Süper Lig’e yükselen Yeni Malatyaspor, Avrupa kupasına kadar yükseldiği beş yıllık süre zarfında aldığı sürpriz sonuçlarla güçlü rakiplerini dize getirirken, bu yıl kulüp tarihinin en başarısız dönemini geride bırakarak Süper Lig’e veda edecek. Üç büyükler diye tabir edilen ligin köklü kulüplerinden Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın kolay puan almaktan çekindiği sarı kırmızılılar bu sezon iç sahada en az puan toplayan ekip unvanını elinde bulunduruyor. Evinde 18 karşılaşmada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 12 yenilgisi bulunan Doğu Anadolu ekibi 12 puan topladı. Ligde oynadığı son 9 maçta sahadan puansız ayrılan sarı kırmızılılar Fenerbahçe karşısında galibiyet hesapları yaparken alacağı sonuçla sürprize imza atmayı planlıyor. Bu akşamki maçta altyapıdan çıkarılan gençlerle mücadele verecek olan Yeni Malatyaspor’da kart cezalısı Benjamin Tetteh forma giyemeyecek.