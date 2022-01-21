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Sezen Aksu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundular

sezen aksu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundular
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Malatya’da bir gurup vatandaş, şarkısında dini değerlere hakaret ettiği gerekçesiyle şarkıcı Sezen Aksu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Malatya Adliyesi önünde toplanan grup adına basın açıklaması yapan Murat Şimşek, tüm İslam camiasını derinden etkileyen bu olay karşısında sessiz kalmayacaklarını belirterek, “Hz. Adem ve Havva annemize hakaret eden Sezen Aksu hakkında Anayasa’nın 2162’nci maddesine dayanarak suç duyurusunda bulunmak için toplandık. Bizler herhangi bir dernek veya herhangi bir kuruluşa bağlı olmayıp sadece vatandaş olduğumuzu belirtmek istiyoruz” dedi.

Bu konuda duyarlı herkesi de aynı davranışı göstermeye davet eden Şimşek, “Yüzde 99’u Müslüman olan bir ülkede sanat adı altında bu çirkin söylemleri umarsızca sarf edebiliyorsa, bu onların cesaretini göstermez aksine bizlerin acizliğini gösterir. Tepkimizi göstermezsek bu ve bunun gibilerin sonlarının gelmeyeceğini iyi biliyoruz. Buradan Diyanet İşleri Başkanlığı’na sesleniyoruz. Her kim olursa olsun kitabımıza, peygamberimize, dini değerlerimize en ufak bir hakarette bulunanlar, ölünce cenazelerini cami avlusuna getirip Müslümanların başına musallat edilmesini istemiyoruz. Ayrıca, buradan Cumhurbaşkanımızdan dini değerlerimize hakaret edenlerin cezalarının ağırlaştırılmasını talep ediyoruz” şeklinde konuştu.

Grup daha sonra adliye binasına girerek suç duyurusunda bulundu.

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