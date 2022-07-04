Seymen arpa hasadı başladı

Yeşilyurt Belediyesi ile Kayısı Araştırma Enstitüsü işbirliğiyle Cumhuriyet Örnekköy’de kurulan Tarımsal Üretim ve AR-GE sahasında 100 dönümlük alanda 2021 yılı Sonbahar ayında ekimi yapılan Seymen ırkı arpanın hasadı yapılıyor. Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar, “Nohut, fasulye, arpa, buğday, sebze fidesi, lavanta, süs bitkisi, salep üretimleri ile fide, fidan ve tohumun yanı sıra sıvat dağıtımlarımızla bugüne kadar 2 bin 590 çiftçimize destekler sunduk” diye konuştu.

Tarım ve hayvancılığı destekleyecek projelerle ülke genelinde gerçekleşen tarım politikalarına katkı sunmaya devam ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Sanayi bölgeleri, verimli tarım arazileri, barajları ve en önemlisi de çalışkan ve üretken Anadolu’da tarıma ve hayvancılığa en büyük desteği sağlayan kentlerin başında gelen Malatya’nın tarımsal potansiyelini daha da güçlü hale getirmek adına bizlerde elimizden geleni yapıyoruz. 2019 yılından bugüne kadar tarımsal hizmetler noktasında yakaladığımız başarı grafiğimizi yeni üretimler ve hasatlarla taçlandırıyoruz. Cumhuriyet Örnekköy mahallemizde faaliyete sunduğumuz Tarımsal Üretim ve AR-GE sahamızda yerli tohumlardan nohut, fasulye, arpa, buğday, sebze fidesi, lavanta, süs bitkisi, salep üretimleri ile fide ve fidan üretimleri yaparak tarımsal hizmetlerde markalaşma hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Bakliyat üretimlerimizin yanı sıra sıvat dağıtımlarımızla bugüne kadar 2 bin 590 çiftçimize destek sunarak, tarım alanlarımızın daha hareketli ve canlı olmasına imkan sunduk. Üreten ve üretken hizmet felsefemizin gerekliliklerini tam manasıyla yerine getirerek çiftçilerimizi bir yandan destek olurken diğer taraftan rehberlik yaparak, yenilikçi yöntemlerle tarımsal hizmetlere örnek teşkil edecek başarılı hizmetlerin altına imza atıyoruz. Bu kapsamda; 177 dönümlük alanımızın 100 dönümlük bölümünde yüzde yüz yerli ve milli tohumlardan ekimini yaptığımız, bölge iklimine adaptasyonu açısından verimli olan Seymen ırkı arpaların hasadını gerçekleştirdik. Tabii ki burada tohumun milli olması her şeyin başında gelir. Üretim yapmanın temeli tohumculuktur. Arpa hasadını gerçekleştirdiğimiz tohum çeşidimiz Belediyemizin Ziraat Mühendisleri tarafından bütün evrelerinde takip edilmiş ve kayıt altına alınmıştır. Arpa, buğday, bakliyat, sebze ve meyve üretimlerimizin yanı sıra rulo çim üretimlerimizle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla ülke genelinde başarıyla devam eden tarımsal kalkınma hamlelerine bizlerde kendi bölgemizde katkı sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu. (Bülten)