Seyir terası kenarında yarışacaklar!

Türkiye Bisiklet Federasyonu 2022 faaliyet programında yer alan Akçadağ Levent Vadisi Dağ Bisiklet Yarışları 25-26 Haziran’da Malatya’da yapılacak. Türkiye’den ve dünyanın farklı bölgelerinden birçok profesyonel ve milli takım düzeyinde sporcunun yarışlara katılması bekleniyor.

MURAT İPEKTEN

İlki geçen yıl 29-30 Mayıs tarihlerinde ulusal düzeyde yapılan yarışlara bu yıl Uluslararası Bisiklet Birliği’nin desteğiyle (Union Cycliste Internationale) uluslararası seviyede eklendi. Akçadağ Levent Vadisi’nde bulunan Seyir Terası’nın yanında bulunan alanda 3200 metre uzunluğundaki parkurda gerçekleştirilecek olan yarışlar geçen yıl büyük çekişmelere sahne olmuştu. Türkiye’den ve dünyanın farklı bölgelerinden birçok profesyonel ve milli takım düzeyinde sporcunun bu yılki yarışlara katılması bekleniyor.

Levent Vadisinin eşsiz doğası eşliğinde orta seviye zorluğa sahip bir parkurda yapılacak olan yarış için UCI tarafından Yunanistan’dan hakem Dimitrios Konstantopoulos görevlendirildi.

Toplam 15 kategorinin start alacağı yarış için Levent Vadisindeki yarış parkuru Akçadağ Belediyesi’nin kendi imkanlarıyla hazır hale getirilmiş durumdadır. Türk milli bisiklet takımının da katılacağı müsabakaya UCI kategorisinde yarışacak sporcuların olimpiyat puanı alacağı vurgulandı.