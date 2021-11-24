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Seyir Halindeki Tırdan Düştü, Trafiği Felç Etti!

Malatya’da seyir halinde olan bir tırdan yola düşen 24 metre uzunluğundaki dev beton makas trafiği felç etti.

seyir halindeki tırdan düştü, trafiği felç etti!
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Seyir Halindeki Tırdan Düştü, Trafiği Felç Etti!

Malatya’da seyir halinde olan bir tırdan yola düşen 24 metre uzunluğundaki dev beton makas trafiği felç etti.

Edinilen bilgilere göre, Beylerderesi Viyadüğü üzerinde meydana gelen olayda, Topsögüt Mahallesi Akpınar Caddesi mevkiinde alınarak Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir işletmeye götürülmek istenen 24 metre uzunluğunda 20 ton ağırlığındaki 2 adet beton çatı makasından biri zincirlerin gevşemesi sonucu yüklü olduğu tırın üzerinden yola düştü. Durumun fark edilmesiyle birlikte olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, çevrede güvenlik önlemi alan ekipler yola düşen makasın kaldırılması için yoğun çaba sarf etti. Viyadük üzerinde trafik yaklaşık 45 dakika kontrollü sağlanırken, makasın bölgeye çağrılan bir vinçle yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

(İHA)

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