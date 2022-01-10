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Seyir halindeki otomobil yandı

seyir halindeki otomobil yandı
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Elazığ’da seyir halindeyken motor kısmı tutuşan otomobil, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, merkeze bağlı Yunus Emre Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan 23 ACN 009 plakalı otomobilin bir anda motor kısmı alev aldı.

Dumanları fark eden sürücü, aracı hemen sağa çekerek kendi imkanlarıyla müdahale etmek istedi. Bu sırada yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yolda güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekipleri ise yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında araç kullanılmaz hale geldi.

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