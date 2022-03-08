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Anasayfa / Asayiş / Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu
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Eskişehir’de seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangında sürücü kendisini son anda dışarı atarak hayatını kurtardı.

Olay, Şirintepe Mahallesi Örme Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 26 UE 859 plakalı otomobil, seyir halindeyken bir anda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere teslim olan otomobil, kullanılmaz hale geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Öte yandan yangının çıktığı anda aracında bulunan sürücünün, kendisini son anda otomobilinden atarak kurtulduğu öğrenildi.

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