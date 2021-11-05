SEVMEK.

Allah’ın insanlara bahşettiği en ulvi nimetlerin başında gelmektedir sevmek.

Belki de insanı diğer canlılardan ayıran en önemli bir özelliktir.

Sevmek kadar güzel bir duygu yoktur, bu hem dünyalık işlerde hem de uhrevi işlerde böyledir.

Sevmezseniz hiçbir işi yapamazsınız, mesleğinizde başarılı olamazsınız, sevdiğiniz bir iş de az kazansanız dahi sadece sevdiğiniz için o iş sizlere mutluluk kaynağı olur. O işte verimli olursunuz.

Sevmediğiniz bir işte de çuvallar dolusu para kazansanız bile o iş sizlere mutluluk getirmez, verimliliğinizi düşürür.

Onun için dünyamızın geldiği nokta şudur ; az kazansan dahi sevdiğin işi yap, aksi taktirde o iş sana yük olur çile olur.

Sevgiyle yapılan bir işte bereket olur, sevgi oldu mu engeller aşılır, uzaklar yakın olur, zorlar kolaylaşır.

Bu toplumsal ilişkiler açısından da böyledir, sevdiğin insanlarla olmak, onlarla aynı ortamı paylaşmak gönlümüze surur, ruhumuza şifa olur.

Sevdiğin insanlarla beraber olunca vaktin nasıl geçtiğini hissetmezsin fakat sevmediğin insanlarla beraber bal yesen dahi sana zehir gibi gelir, zaman çekilmez bir hal alır.

Hatta evliliklerde dahi bir kızı sevmediği ya da istemediği biriyle evlendirmemek gerektiğini Peygamberimiz bizlere şu şekilde belirtmiştir; bir hanımefendi Peygamberimiz’e : Ey Allah’ın Resul’u ben istemdiğim halde babam beni falanla evlendirmek istiyor’ diye sorunca Peygamberimiz de babaların böyle bir hakları olmadığını, kızlarının rızasını da almaları gerektiğini, yani kızın da bu evliliğe gönüllü olması gerektiğini o hanımefendinin şahsında bütün ümmete anlatmıştır.

Bazen Peygamberimizin ashabının bu denli büyük fedakarlıklar yaptığını hayretle karşırlardım, nasıl olur bir insan kısa bir süre de bu seviyelere gelebilir ?

Fakat onların Allah’a ve peygamberimize olan o samimi sevgilerini düşününce aslında bu fedakarlıkların temel kaynağının bu olduğunu gördüm.

Mecnun sevdiği için çölleri aştı Leyla’sına ulaşmak için.

Sevgi samimiyettir, sadakattir, vefadır, fedakarlıktır.

Peki dönüp kendimize soralım bizler gerçekten Rabbimizi seviyor muyuz ?

Peygamber’i seviyor muyuz ?

Dinimizi, İslam’ı seviyor muyuz ?

Seviyorsak gereken fedakarlığı gösterbiliyor muyuz ?

Örneğin namazımız bizler için göz nurumuzdan daha sevimli mi ?

Aşkla, şevkle sabah namazlarını kılabiliyor muyuz ?

Bir salih amel işlediğimiz de; Rabbim sana hamdolsun ki beni bu güzel amelle şereflendin ‘ diye Rabbimize şükredebiliyor muyuz ?

Kardeşlerim inanın Rabbimizi hakkıyla seversek dünyaya bakış açımız değişecek, imanın tadına, hazzına varacağız.

Aslında Allah’a hakiki bir sevgi olmadan hayatımızın bir anlamı olmadığını göreceğiz.

Sözde kalan bir sevgi değil, bizler salih amellere götüren bir sevgi.

Rabbbimiz müminlerden bahsederken ‘ İman edenlerin Rablerine olan sevgileri çok şiddetlidir’ Bakara, 165. der.

Gerçekten bizim sevgimiz de öyle midir, yoklayalım kendimizi.

İmanın temelinde ‘sevgi’ vardır.

Biz Rabbimizi sevdiğimiz için namaz kılyoruz, aynı zamanda Rabbimiz emrettiği için onun isteklerini yerine getiriyoruz.

Kalpte Allah sevgisine denk gelebilecek seviyede başka sevgilerin olması insanı şirke kadar götürebiliyor.

Alimler, sevgiyle beraber müminin kalbinde Cennet’i umut etme, arzulama ve Cehhennem’den korkma duygularının da olması gerektiğini belirtiyor.

Gelin tekrar sevgi diyarına dönelim, Rabbimizi, Peygamberimizi, dinimiz yeniden sevmeye gayret edelim.

İnsanların sevgiden yoksun olduğu, gönüllerin, ruhların sevgisizlikten kuraklaştığı, çölleştiği bu modern cahiliyye döneminde sevgiyle imanımızı güncelliyelim, tazeleyelim.

Umut olalım sevgiden mahrum gönüllere.