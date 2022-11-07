SEVİNSEK Mİ ÜZÜLSEK Mİ?

Valla takım toparlandı galip geliyor mağlubiyet azaldı diye sevinelim mi?

Ya da kazanacağımız maçtan bir puan alıyoruz diye üzülelim mi?

En iyisi ikisini de yaşamak… Zaten futbol da bu değil mi heyecan yaşatmak heyecan yaşamak…

Gençlerbirliği maçını kazanmak için her şey yaptık. Bizim şapkadan tavşan çıkaran bir topçumuz var, Osman Haqi…

Hem penaltı yaptırdı hem de gol attı.

Ama harika iki tanede gol yedik. Bir anlık değil iki anlık dikkatsizlik yüzünden 3 puandan olduk.

Yetmedi kırmızı kart ile eksik mücadele ettik.

Haa Barış’a verilen kırmızı kart bana göre çok ağır bir karar ancak böyle ön yargılı yönetimlerde daha dikkatli olmak zorundayız.

Gençleri yenemedik ama kötünün iyisi yenilmedik.

Bu maça dair keşkelerimi sorsalardı,

Mesela Bandırmaspor on birini korurdum.

Yani jospin ile başlar, Mert Miraç ile bitirirdim.

2-0 öndeyken topun rakipten çok bizde kalmasını sağlardım.

46 da oyuna girip maçı tek başına çeviren Aksel’e çözüm üretirdim.

Her hafta yıldızlaşıp Gençlerbirliği karşısında düşük bir performans sergileyen Doğukan’ı daha erken değiştirirdim.

HAKEM VASATI

Gözünün önündeki penaltıyı VAR’ın yardımı ile veren özellikle ikinci yarı bütün takdir haklarını konuk ekip lehine kullanan Furkan hocanın yönetiminden hiçte hazzetmedim.

Neyse olan oldu artık, Bolu maçına bakmamız gerekiyor.

Teknik heyete ve oyunculara Bolu maçında başarılar diliyorum.

BELEDİYENİN DESTEĞİ

Selahattin Gürkan başkanım süper ligdeki şahıs gittikten sonra kulübe ciddi destekler vermeye başladı.

Bu adımları takdir etmek lazım ve bu desteğin de karşılığını oyuncuların sahada vereceğini düşünüyorum.