Sevgisizlik…

Yaşam boyunca edinilen deneyimler sebebiyle sevme yetisini yitirme sendromuna sevgisizlik demişler. Yaşamı boyunca sevilmediğini hissede hissede insanda artık sevgisizlik sendromu oluşurmuş.

Acaba şu devirde gerçekten sevgi var mı? Yerini tamamen çıkar ilişkilerine, paraya mal ve mülke, makama bırakmış ilişkiler sevgiyi de saygıyı da kaybetmiş. Oysa biz yaşadığımız her zorlukta ve yanlışta bile saf niyetimizle yaklaşıp sevgi göstermedik mi?

Sevgisizlik kavramını bir yazısında Çetin Altan şöyle ele almış,

“sevgisizlik dedi ki:

– en yıkıcı olan benim. Buz çölleri içindeki dondurucu yalnızlıkla ezerim insanları. Benim çöreklendiğim yerlerde, evler soğuk, odalar soğuk, yataklar soğuk, sabahlar soğuk, akşamlar soğuktur. Kimsesizlikle yalnızlığın dipsiz kuyularında, küçük bir şefkat ışığı bekleyerek kırpışıp duran gözler, aradıklarını hiçbir zaman bulamadan, benim geçit vermeyen karanlıklarım içinde sönüp giderler.

En yıkıcı olan benim. Sevgi dışı bıraktıklarımı, sevişenlerin başbaşalığındaki mutluluk siluetleriyle hançerlerim. Ağırlığım öyle bir çöker ki, yalnızlarla kimsesizlerin bağrına, nereye giderlerse gitsinler, ne gecelerinde, ne de gündüzlerinde benden kurtulamazlar. Ne meyhaneler yeter benden kurtulmaya, ne yabancı otellerin barları, ne gemi kamaraları, ne uçak koltukları…

Bir kere sevgisizliğe mahkûm ettim mi insanı, her sevmeye kalktığını başkalarına verir de, yaşamını hıçkırıkların mezbahasında kıyma kıyma ederim.

Hiçbir şey benim kadar kahredici değildir.”

Kimsenin sevgi ile sınanmadığı bir dünya dilerim…

Son olarak Tahsin Özmen’in “Bir Delinin Senfonik Dokundurmaları” şiiri ile köşe yazıma son vermek istiyorum.

“Ne savaştan, ne hastalıktan, ne de afetten, Yapayalnız sevgisizlikten öleceğiz. Oysa yaşamak tüketti bizi, ölmek değil.

Güvenmek tüketti bizi, sevmek değil…”