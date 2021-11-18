DOLAR

10,8577$%2.01

EURO

12,3320%2.27

STERLİN

14,6671£%2.06

GRAM ALTIN

633,00%-0,72

ÇEYREK ALTIN

10.061,39%-0,67

BİTCOİN

651064฿%2.31498

İkindi Vakti a 14:58
Malatya AÇIK 11°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Sevgilisi tarafından terk edilen genç kız 6 metreden alt geçide atladı

Sevgilisi tarafından terk edilen genç kız 6 metreden alt geçide atladı

Adana’da 21 yaşındaki genç kız, iddiaya göre erkek arkadaşı kendisinden ayrılınca 6 metrelik yükseklikten alt geçide atladı. Durumu öğrenen erkek arkadaşı olay yerine gelerek yaralanan genç kızla birlikte hastaneye gitti.

sevgilisi tarafından terk edilen genç kız 6 metreden alt geçide atladı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Sevgilisi tarafından terk edilen genç kız 6 metreden alt geçide atladı

Adana’da 21 yaşındaki genç kız, iddiaya göre erkek arkadaşı kendisinden ayrılınca 6 metrelik yükseklikten alt geçide atladı. Durumu öğrenen erkek arkadaşı olay yerine gelerek yaralanan genç kızla birlikte hastaneye gitti.
Olay, Yüreğir ilçesi D-400 karayolunda bulunan alt geçitte meydana geldi. İddiaya göre, Büşra Melisa P. (21), erkek arkadaşı kendisinden ayrıldığı için 6 metre yükseklikten alt geçide atladı. Düşmenin şiddetiyle genç kızın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştu. Evinin yakınında kız arkadaşının atladığı öğrenen E.A.Y (20) hemen olayın olduğu alt geçide geldi. Büşra Melis P., ambulansa bindirildikten sonra erkek arkadaşı E.A.Y’de kız arkadaşının yanında hastaneye gitti. Adana Şehir Hastanesine kaldırılan genç kız tedavi altına alındı.

aw469251 03

 

aw469251 06

aw469251 05

aw469251 04

aw469251 01

(İHA)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Kayısıdan Roket Yakıtı Olur mu?

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.