Sevgi iyileştirir

İstanbul’da yaşayan Malatyalı Sarper Duman, yardıma muhtaç ve yaralı sokak kedilerini tedavi ettiriyor. Sokak kedilerine evinin kapılarını açan ve onlara sıcak bir yuva veren Duman, sevgisiyle kedileri iyileştiriyor.

FERDİ DURDU

Malatyalı piyano sanatçısı Sarper Duman, evini ve gönlünü açtığı kedileri tedavi ettirirken, onlara piyano çalıyor. Sokakta bulduğu yardıma muhtaç kedilere yardım eden Duman, o kedileri tedavi ettirerek, sıcak yuva bulmalarını sağlıyor. İnstagram hesabında bir milyonun üzerinde takipçisi olan Duman, sosyal medya hesabının tamamını kedilere ayırmış durumda.

Konservatuarı bitirdikten sonra piyano dersleri veren Duman, buradan elde ettiği kazançla yardıma muhtaç kedilere bakıyor. Annesi Nilay ve babası Mehmet Duman’ın destekleriyle sokak hayvanlarına kapısı açan Sarper Duman, kedilerin tedavilerini gerçekleştirirken, evinde birçok sokak kedisine de bakıyor.

Duman, sosyal medya hesabında son olarak ayakta durmakta bile güçlük çeken bir kediyi paylaştı. Genç müzisyen, 12 Eylül’de fotoğrafını paylaştığı kediyle ilgili “Bu görüntüyü sizlerle paylaştığım için çok üzgünüm. Ancak bu çocuk, çoğumuzun bile bakamadığı bir durumda karşımıza çıktı. Haline çok üzüldüm, bu durumu anlatacak kelimeleri bulamıyorum. Onu veteriner hekimliğine götürdük ve maalesef bu son derece ilerlemiş bir nörolojik fip vakası. Hastalığı çok ilerlediği için yüksek dozda ilaca ihtiyacı var” açıklamasını yaptı.

Sarper Duman, geçen gün ise aynı kedinin yeni fotoğrafını paylaşarak, altına şu notu düştü:

“Onu hatırlıyor musunuz? Sokakta ölüm halindeydi. Ayakları üzerinde duramadı, sürünemedi bile. Bu fotoğraf yeni çekildi. Onun şimdi dayanabilmesini görmek benim için büyük bir an, anlatmaya kelimeler yetmez. Tedavisi iyi gidiyor. Onun iyileştiğini göreceğimize, kafesten iyilik için çıkacağımıza ve mutlu yaşayacağı bir yuvaya gideceğimize tüm kalbimle inanıyorum. Sevgi iyileştirir.”