Sevgi evleri çocuklara ünlü isimlerden sürpriz

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik ile Yetimler Kervanı Derneği ve Sevgi Evleri’nde kalan çocuklar sanatla buluşturuldu.

10.Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında yapılan etkinlikler devam ediyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi, Yetimler Kervanı Derneği ve Sevgi Evleri’nde bulunan çocuklar için festival kapsamında etkinlikler düzenledi. Sanat Merkezinde çocuklar için gerçekleştirilen etkinliklerde kurulan atölyelerde çocuklar, Arslantepe mühürleri ile kil baskıları, taş üzerine çocuklar için özel çizilen resim boyama, fotoğrafçılık ve diğer atölyelerde eğlenceli vakitler geçirdiler.

Sanat merkezinde yapılan etkinliğe katılan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, etkinlik kapsamında yer alan sergilerin açılışını yaptı. Başkan Gürkan, “10. Malatya Uluslararası Film Festivali bütün ihtişamıyla devam ediyor. Film festivalimiz kapsamı içerisinde sanat merkezimizde yetimler derneği ve onların çocuklarıyla Arslantepe figürlerini içeren yapısal sanat çalışmalarının da açılışını gerçekleştirdik. Bu anlamda Yetimler Kervanı Derneği Başkanımız Tülay Ayaz başkanımızın şahsında bütün annelerimizi kutluyorum. Yetimlerimizi sevindirmek Peygamber Efendimizin sünneti seniyesindendir” diye konuştu.

Çocuklar için sanat merkezinde yapılan etkinliklerde karaoke, yüz boyama, dans oyunlarıyla birlikte programa katılan çocuklara çeşitli hediyelerde verildi. Etkinliğe 10. Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında Malatya’da bulunan sanatçılar, gazeteciler ve oyuncular Ece Uslu, İnan Ulaş Torun ile yapımcı Şükrü Avşar’da katılarak çocuklarla eğlenceli vakitler geçirdiler. (Bülten)