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Seslerini duyurmak için yol kapattılar

Seslerini duyurmak için yol kapattılar
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Seslerini duyurmak için yol kapattılar

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde sıkça kaza yaşandıklarını belirttikleri bölgeye Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) konulması talebinde bulunan mahalle sakinleri, yolu bir süreliğine ulaşıma kapattı.

Özalköyü Mahallesi sakinleri, çokça trafik kazası yaşandığını kaydettikleri mahalleden geçen karayoluna EDS yapılması talebiyle öğle saatlerinde yolu bir süreliğine ulaşıma kapatarak eylem yaptı. Jandarma ekiplerinin önlem aldığı eylemde konuşan Özal Mahalle Muhtarı Kenan Şeker, “Bölge okul ve sağlık ocağı güzergahı, sıkça kazalar meydana geliyor. Yetkilerden bölgeye biran önce Elektronik Denetleme Sistemi istiyoruz” dedi.

Grup yapılan açıklamaların ardından dağılırken, yol da trafiğe açıldı. (İHA)

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