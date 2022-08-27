SES BİR İKİ ÜÇ ESENLİK Mİ ?MOTAŞ MI ?

Geçen hafta MOTAŞ ile ilgili yazığım köşe yazısını hatırlarsınız. İsterseniz konuyu küçük bir detay olarak yeniden izah edip konumuza gelelim. MOTAŞ’ ın hareket memurluğuna şehit cenazesinin olduğu gün bizzat sormuş olduğum şehir mezarlığına kaç dakikada bir otobüsünüz var sorusuna oradaki yetkiliden “sadece sabah ve akşam üzeri var” cevabı beni şaşırtmış “yaka mahallesine kalkan saatte bir otobüslerde var eğer işiniz acele ise şurdan minibüs kalkmakta onları tercih edebilirsiniz” cevabı daha da şaşırtmıştı. Bende geçen hafta bu konuyu ele alarak farklı organizasyonlar için ücretsiz otobüsler kaldırılırken şehit cenazesinin olduğu günler ve şehir mezarlığının en yoğun olduğu gün olan Cuma günleri otobüs seferlerinin belki de arttırılması güzel bir sosyal faaliyet olur diye fikrimi beyan etmiştim. Şimdi gelelim konuya. Ben MOTAŞ için sosyal bir faaliyet önerisinde bulunurken bu konuyu yalanlama veya bu konu için verilecekse cevabı MOTAŞ’ tan beklerken ESENLİK’ ten konuya ilişkin cevap gelmesi beni daha da şaşırttı. Zaten Malatya da her geçen gün bizleri şaşırtan farklı gelişmeler görürken bu konu ile alakalı Esenlik ‘ten “öyle bir şey yok” açıklaması bende bir tebessüm oluşturdu. Sanırım MOTAŞ bu tür cevapların verilmesi için Esenlik’ ten o kişiye bu yetkiyi vermiş ki bu kişiden bu şekilde bir cevap geliyor. Ben hem Malatya hem de MOTAŞ açısından vatandaşın yüzünü güldürebilecek ve memnuniyetleri açısından bana verilen cevaba istinaden o köşe yazımı yazarak sosyal bir faaliyet anlamında yapılabilecek çalışmayı bir anlamda ifade etmeye çalışırken,bu konunun bir şikayet olarak algılanması ve birinci ağızdan ziyade Esenlik te bir yetkili tarafından cevap verilmesi doğru bir konuyu ele alarak yazdığım köşe yazısının sağlamasını oluşturmuş oldu. Ben bir yerlerden vahiy alarak bu konuyu yazmadım. Bizzat konuyu harekat memurluğundan öğrendim. Şimdi şöyle ki bu konu MOTAŞ a ait bir konumu yoksa ESENLİK e ait bir konumu da ESENLİK tarafından cevap geliyor. İşte Malatya neden gelişmiyor sorusuna yanıt. Konu muhattabı yerine alakasız bir yerden yetkiliymiş süsü verilerek cevap verilmesi bu şehrin genel anlamda gelişmesinin önüne setler örer. Ne zaman ki ESENLİK ile ile ilgili bir eleştiri veya övgü içerikli köşe yazarsam işte o vakit ESENLİK tarafından alkış tutulur veya cevap verilirse konunun muhattabından cevap almış oluruz. Umuyorum ki bu yazı sonrasında da tekrar esenlik tarafından biri veya birileri tarafından yazıya ilişkin cevap gelmez. Çünkü konu muhattabı ESENLİK değil MOTAŞ ‘tır