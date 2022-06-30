Servisçi esnafının vay haline!

Malatya Minibüsçüler Odası Başkanı Mesut İnce, Danıştay 8. Dairesinin 2021/5662 Esas kararı doğrultusunda, Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde, 31579 sayılı Resmi Gazetede yapılan bazı değişikliklerin yürütmesinin durdurulduğunu belirterek, kararın düzeltilmemesi halinde binlerce servisçi esnafının mağdur edileceğini söyledi.

Danıştay 8. Dairesi’nin 2021/5662 esas kararı doğrultusunda, Okul Servis Araçları Yönetmeliği’nde, 31579 sayılı Resmi Gazete’de yapılan bazı değişikliklerin yürütmesi durduruldu. Karara tepki gösteren Malatya Minibüsçüler Odası Başkanı Mesut İnce, kararın düzeltilmemesi halinde binlerce servisçi esnafının mağdur edileceğini söyledi. Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde araçlarda zorunlu olan; iç ve dış kameralar, 3 nokta emniyet kemeri ve koltuk sensörü gibi donanımların gerek pandemi döneminde servis araçlarının çalışmaması gerekse içinde bulunduğumuz ekonomik kriz ortamında şoför esnafının gücünün yetmemesi dolayısıyla uygulanmasının ertelendiğini anımsatan İnce,” Bizden istenilen bu cihazlar tamamen yurtdışı kaynaklı olup bu cihazların araçlara monte edilme maliyeti yaklaşık 50 ila 60 bin TL aralığındadır. Bu esnafımıza düşmanlıktır. Bu karar ülke genelinde 300 bin Malatya’da ise yaklaşık 2 bin servisçi esnafını mağdur etmiştir. Uçaklarda dahi olmayan bu sistemleri servis araçlarında istemeleri manidardır haksızlıktır araçlarımızda zaten kamera sistemleri mevcut bulunmakta ancak maliyeti yüksek sistemleri istenmesi milli ekonomiye zarar verdiği gibi servis esnaflarımızı da mağdur etmektedir. Kararın düzeltilmesini istiyoruz. Bu noktada hükümetimizin gerekli adımları atacağına yürekten inanıyoruz” dedi

Konuyu yargıya taşıyan Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası’na (EĞİTİM SEN) da tepki gösteren Başkan İnce, ”Bahse konu sendika kimlere hizmet ediyor bunu anlamış değiliz, esnafımızın mağdur edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Konunun takipçisiyiz esnaflarımız rahat olsun en yakın sürede sorunu çözeceğiz” diye konuştu. (İHA)