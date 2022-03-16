Servis ücretlerine zam yolda

HÜSEYİN KOCAMAN

Bazı büyükşehir belediyelerin ulaşım fiyatlarında artışa gitmesi, gözleri Malatya’ya çevirdi. Malatya Minibüs ve Umum Servis Araçları Odası Başkanı Mesut İnce, minibüs ve halk otobüsü ulaşım ücretlerinde artışa gitmeyeceklerini belirterek, sadece akaryakıt fiyatları nedeniyle servis ve J Plakalı araçların ulaşım tarifesini zamlandıracaklarını söyledi.

Akaryakıta gelen zamlar nedeniyle bazı büyükşehirlerde minibüsler başta olmak üzere toplu taşıma araçlarında fiyat tarifesi değişikliğine gidildi. Malatya’da da akaryakıt fiyatlarından dert yanan ve zaman zaman kontak kapatmayı düşünen minibüs ve servisçilerin fiyat tarifesinde değişikliğe gidip gitmeyecekleri bilinmezken konuyla ilgili BUSABAH Gazetesi’ne konuşan Malatya Minibüs ve Umum Servis Araçları Odası Başkanı Mesut İnce, bir değerlendirme yaptı.

Minibüsçü, köy minibüsçüleri, servisçi ve halk otobüsçülerinin çok büyük sorunları bulunduğuna dikkat çeken İnce, bunun da sebebinin akaryakıta gelen zamlardan kaynaklandığını söyledi.

“MAZOT FİYATININ GEÇİCİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ”

“Biz şehir içi toplu taşımda mazot 11 lirayken, toplu taşıma ücretlerine bir fiyat artışı yapmıştık” diyen İnce, esnafların ciddi bir zarar içerisinde olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Mazot 11 liradan 21 liraya çıktı ve esnaflarımız çok ciddi manada zarar ediyor. Gerek sanayi gerek akaryakıt, mazot giderleri yüzünden mağduriyet yaşıyorlar. Ama sonuçta minibüsleri, halk otobüslerini kullanan yolcularımız genelde gariban ve yoksul bölgeler. Bundan dolayı ne kadar yüksek akaryakıt ve mazot zammıyla karşı karşıya kalsak da şu anda mevcut tarifeyle devam etme düşüncesindeyiz. Çünkü Malatya ölçeğinde artırdığımız fiyat, yolcu hareketliliğinin düşmesine neden olacağı gibi yolcuları da mağdur edecektir. Devletimizin zor sürecinde Rus-Ukrayna Savaşı nedeniyle artan akaryakıt, mazot fiyatının geçici olduğunu düşünüyoruz. Akaryakıtta tekrar düşüş olacağını tahmin ediyoruz. Yetkililerden de bunu duyuyoruz. Şu an için halk otobüslerinde ve şehir içi minibüslerde fiyat artışı düşünmüyoruz. Eğer mazot 20 TL’nin altına inmediği takdirde ve zamlanmaya devam ederse tabii ki zam kaçınılmaz ve zam yapmak zorunda kalırız.”

“SERVİS ÜCRETLERİNDE MUTLAKA FİYAT ARTIŞINA GİDECEĞİZ”

Servis ve J plakalı araçların ulaşım tarifesine zam yapacaklarını açıklayan Başkan İnce, “Servis araçlarımızda fiyat artışına gideceğiz. Öğrenci taşımacılığında yeni bir fiyat artışı yapmak zorundayız. Çünkü servis araçlarında ciddi anlamda bir fiyat artışı yapmamıştık. Mazot 7 liradan 9 liraya çıktığı zaman öğrencilerimizin mağdur olmaması için yüzde 10-12 gibi bir fiyat artışı yapmıştık. Şu anda mazot 20 liranın üzerine çıktığı için servis ücretlerinde bir fiyat artışı yapacağız. Doğanyol, Pütürge, Arguvan, Kuluncak gibi ilçelerimizden gelen J Plakalı minibüslerimiz için de mutlaka fiyat artışına gideceğiz. Çünkü kırsal bölgelerde yolcularımız olmadığı için bu araçlarımız ciddi manada zarar ediyorlar. Doğanyol’dan gelen bir minibüsümüzün gidiş dönüş maliyeti sadece mazotta 750 TL’dir. Ama ücreti sadece 35 TL. Dolu gitse dolu gelse bu minibüsümüz o mazot fiyatını karşılamıyor. Bundan dolayı mutlaka fiyat artışına gideceğiz” şeklinde konuştu.