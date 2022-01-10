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Servis minibüsü ile sivil polis aracı çarpıştı: 2 yaralı

servis minibüsü ile sivil polis aracı çarpıştı: 2 yaralı
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Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Namık Kemal Bulvarı’nda meydana gelen kazada 2 polis memuru yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Çerkezköy ilçesi Namık Kemal Bulvarı’ndan şehir içerisine seyir halinde olan Z.E. yönetimindeki sivil otosu ile bulvar üzerinden Ergin Sokak istikametine dönen H.K. yönetimindeki 59 S 2947 plakası servis minibüsü çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan ekip otosu orta refüje çıkarken, kazada 2 polis memuru yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla yaralı polis memurları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yaralanan polis memurlarının durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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