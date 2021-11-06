“Senden iyi takım olunca böyle sonuçlar gelişebiliyor”

Süper Ligin 12.haftasında sahasında Medipol Başakşehir’e 3-1 mağlup olan Yeni Malatyaspor’da teknik direktör Marius Şumudica, Başakşehir’in kaliteli oyuncularının olduğunu ifade ederek, İstanbul ekibinin galibiyeti hak ettiğini söyledi.

Rumen teknik adam, maç sonu yaptığı açıklamada, “Bugün iyi bir takıma karşı oynadık oynadığımız takım bizden daha iyiydi. Yedek kulübesine baktığımızda oyuna sonradan giren 4-5 oyuncu rahatlıkla ilk 11’de oynayabilecek oyunculardı. İlk yarı 1-0 geride içeri girdik. İkinci yarıda iki gol yedik. Tetteh’in kaçırdığı bir gol var 1-0 iken. Normal şartlarda Başakşhir kazanmayı hak eden taraftı. Tebrik ediyorum.

Emre geldikten sonra iyi bir oyun çıkarıyorlar. Oyuncuları Avrupa liginde oynayan oyunculardan oluşuyor, güzel bir kadroları var” dedi.

Şumudica, bir gazetecinin ‘Başakşehir, bu karşılaşmada rekor bir isabetli pas oranı yakaladı. Hafta içerisindeki çalışmalarda buna karşı aldığınız önlemlerde yetersiz mi kaldınız?’ sorusuna, “İyi oyuncuları var. Her maça hazırlandığımız gibi bu haftaya da çalıştık oyuncularımızla toplantı yapıp, her şeyi gösterdik. Futbolda bunlar var. Senden iyi takım olunca böyle sonuçlar gelişebiliyor” cevabını verdi.

BAŞAKŞEHİR CEPHESİ

Medipol Başakşehir’in teknik sorumlu Erdinç Sözer, Yeni Malatyaspor karşısında aldıkları galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

3-1 kazandıkları Yeni Malatyaspor karşılaşması sonrası basın toplantısında konuşan Sözer, “Galibiyet için geldik. İyi hazırlandık, o nedenle bu galibiyete çok seviniyoruz. Başlangıç kolay değildi, pozisyona girdik değerlendiremedik, golden sonra kapılar açıldı. Oyuncuları tebrik ediyoruz. Oynadığımız futbola çok seviniyoruz” açıklamasını yaptı.

Sözer, takım olarak pas trafiğini çok iyi yaptıklarını kaydederek, “Genel düşüncemiz pas oyunu. Merkez oyuncularımız değerli” dedi.