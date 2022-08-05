Semt Konakları Yaz Okulu Şenliği yapıldı

Büyükşehir Belediyesine bağlı semt konaklarında gerçekleştirilen yaz okulu programına katılan yaklaşık 1000 öğrenci için Horata Mesire alanında ‘Yaz Okulu Final Şenliği’ etkinliği düzenlendi. Etkinliğe, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın yanı sıra AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Noğay, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkan Yardımcısı İsmail Evlek, TÜGVA Malatya İl Temsilcisi Mesut Demir, ilgili daire başkanları, öğrenciler, veliler ve öğretmenler katıldı.

Horata Mesire alanında gerçekleştirilen etkinlik öncesinde açıklamalarda bulunan TÜGVA Malatya İl Temsilcisi Mesut Demir, “Gençliğin sosyal, fiziksel, zihinsel, ruhsal ve manevi gelişimlerini gözeterek kendini devamlı geliştiren, kültürel birikime önem veren, yenilikçi ve nitelikli insan kıymetinin oluşumuna katkı sağlamak üzere çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla yapmış olduğumuz projelerle gençlerimizin yanında oluyoruz. Katkılarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

HER ŞEY GÜÇLÜ BİR GENÇLİK İÇİN

Güzel bir mekânda öğrencilerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “ Biz biliyoruz ki çocuklarımıza yeterli ilgi ve alaka gösterirsek geleceğimiz o kadar emin ellerde olur. Eğer bunları ihmal edersek geleceğimiz çok karanlık olur. Son zamanlarda gündeme gelen Z kuşağını bir öğretmen olarak araştırdım. Gerek öğretmenlerimiz, gerek büyüklerimiz, gerek anne ve babalarımızın sözleriyle icraatları birbirine uymadığı zaman çocuklar isyan ediyor. İşte biz ona Z kuşağı diyoruz. Bizler güzel örnek olmak zorundayız. Bunun içinde özellikle öğrencilerimizin okullarında almış oldukları eğitim öğretimin yanında destek olarak gerek Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz olsun, gerek Milli Eğitim İl Müdürlüğümüz olsun, gerek Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığımız olsun, gerek TÜGVA olsun paydaşlarımızla birlikte çocuklarımızı en güzel şekilde yetiştirmeye gayret ediyoruz. Gençlerimiz için bizlerde her türlü hizmeti sunmak için gayret gösteriyoruz. İnşallah 3 milyon 300 bin m2’lik Beydağı Tabiat Parkı’ndaki gençlik kampı alanında gençlerimizi misafir edeceğiz. Macera adalarında ve spor tesislerinin her aşamasında gençlerimiz yararlanacak. Yaz okullarının sona ermesinin ardından yapılan şenliğimizde emeği geçen bütün paydaşlarımızı ve öğretmenlerimizi kutluyorum” diye konuştu.

“MALATYALI OLAN HERKESİN HORATA’DA BİR HİKAYESİ VARDIR”

Yaz Okullarının sonunda final şenliğinde emeği geçenlere teşekkür eden AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “ Yaz Okulu Final Şenliği’nin yapıldığı Horata’da Malatya’da çocukluğu geçen herkesin hikâyesi vardır. Bu hikâyeyi güzelleştirip, Horata’yı güzelleştiren kıymetli Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. TÜGVA, tüm Türkiye’de evlatlarımız için, geleceğimiz için bütün evlatlarımıza ellerinden gelen tüm desteği veriyorlar. 81 ilde çocuklarımız için yaz okulları, bilim merkezleri, teknoloji merkezleri açıyorlar. Malatya’da da kurulduğundan itibaren her yaş gruplarına ayrı özel çalışmalar yaptılar. Malatya Büyükşehir Belediyemize bağlı semt konaklarımızda eğitim gören çocuklarımıza da eğitim yaşamlarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Yaz Okulu Final Şenliği etkinliğinde öğrenciler; yakan top, çuval yarışı, mendil kapmaca, yumurta taşıma yarışı, al satarım bal satarım, geleneksel çocuk oyunları, illüzyon ve animasyon gösterileriyle eğlenceli vakit geçirdiler. (Bülten)