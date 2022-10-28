Semt konağı kursları ilgi görüyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı semt konaklarında eğitim ve atölye çalışmaları devam ediyor. Malatya’nın çeşitli yerlerinde bulunan 13 semt konağında YKS ve LGS öğrencileri 2022-2023 yılı eğitim ve öğretim faaliyetlerine hızlı bir şekilde başlarken, yetişkinlere ve diğer kurslara olan ilgi ise bu yıl da yoğun oldu.

Semt Konakları’nda verilen eğitim ve gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgi veren, Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Dr. Murat Kılınç, “Semt Konaklarımızda 2022-2023 eğitim faaliyetlerine başladık ve devam ediyoruz. Malatya’nın çeşitli yerlerinde iki merkez ilçemize bağlı 13 semt konağımızda Büyükşehir Belediyemiz kendi öğretmenlerinin hazırlamış olduğu kursların dışında İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve İl Müftülüğümüzle beraber de çeşitli kurslar açıyoruz. Bünyemizde İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Halk Eğitim kurslarımız var. Bu kurslar YKS ve LGS kursları. Şu anda bu kurslara kayıt sayımız 1.250 kursiyerin üzerinde. LGS kurslarımızda devam ediyor. Bu kurslara kayıt sayımız da şu anda 500’ün üzerinde. Ayrıca bizim İl Müftülüğü ile yapmış olduğumuz nezaket okulları kurslarımız var. Nezaket okullarında da yaklaşık 500 civarında öğrenci kayıtımız var. Bunun dışında Kur’an Kursu öğrencilerimiz devam ediyor. Ayrıca yetişkinlere yönelik meslek edindirme, el sanatları kurslarımız da var. Bu anlattığım kursların tamamı 13 semt konağımızda devam ediyor” dedi.

“BAŞARI ORANI DA YÜKSEK”

Eğitimde fırsat eşitliğini oluşturmak için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Dr. Murat Kılınç, “Biz 2021-2022 sezonunda Büyükşehir Belediye Başkanımızın da eğitimci olmasından dolayı il genelinde yapılan YKS ve LGS kurslarını Büyükşehir Belediyesi olarak, her eve girerek ve eğitimde fırsat eşitliği oluşturma adına tüm denemeleri İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ücretsiz olarak belediyemiz karşıladı. Tabi bizim kurslarımızda devam eden öğrencilerimizin sınavlarda gösterdikleri başarı oranı da yüksek. 2022-2023 eğitim öğretim yılında da geçen yıla oranla desteklerimiz artarak devam edecek. Eğitim ve öğretimde başarının artması için Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız, gerek İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gerekse öğrencilerimize desteklerini vermektedir. Sayın Başkanımıza çalışmalarımızda bizlere verdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz ” şeklinde konuştu. (Bülten)