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Selanik’te Din İşleri Enstitüsüne saldıran 2 kişi tutuklandı

selanik’te din i̇şleri enstitüsüne saldıran 2 kişi tutuklandı
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Yunanistan’ın Selanik kentinde Eğitim Bakanlığına bağlı Ulusal Din İşleri Enstitüsünün (INRA) önünde ev yapımı patlayıcıyla saldırı düzenleyen 2 zanlının tutuklandığı bildirildi.

Yunanistan’ın Selanik kentinde bulunan Ano Poli semtindeki Ulusal Din İşleri Enstitüsünün (INRA) önünde, ev yapımı bir patlayıcıyla gerçekleştirilen saldırının ardından yetkililer patlamanın saat 02.00’da meydana geldiğini ve bir binanın patlamanın ardından alevler içinde kaldığını bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ilk yardım ekiplerinin gelmesiyle yangının kontrol altına alındığı öğrenilirken saldırıda herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadığı belirtildi. Polis, dün gerçekleştirilen saldırıda, 22 ve 35 yaşında 2 zanlının yakalanarak tutuklandığını bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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