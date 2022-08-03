Selahattin Gürkan’ın Ankara görüşmeleri devam ediyor

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya’da yapılan ve yapımı devam eden hizmet ve yatırımların hızlı bir şekilde tamamlanması için Ankara’da bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunuyor.

PROJELER HAKKINDA GÖRÜŞÜLDÜ

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Ankara ziyareti kapsamında Devlet Su İşler (DSİ) Genel Müdürü Lütfi Akcaile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu ziyaret ederek Malatya’da yapılan hizmet ve yatırımlarla ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Başkan Gürkan Ankara programı sırasında ilk olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu ziyaret etti. Malatya için elzem projelerden olan ve Malatya trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak Kuzey Çevre Yolu’ndaki çalışmalar, Mevcut Çevre Yolu ile altyapı yatırım ve çalışmalarıyla alakalı bilgiler aktardı.

HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Gürkan daha sonra DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca ile bir araya geldi. Gündüzbey Kaptajı içme suyu isale hattındaki çalışmalarla alakalı olarak görüşen Başkan Gürkan, ayrıca DSİ Genel Müdürlüğü görevine yeni atanan Akca’ya yeni görevinin de hayırlı olması dileğinde bulundu. (Bülten)