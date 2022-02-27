sel baskınının yaşandığı eşme köyünde çalışmalar sürüyor

Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı Eşme köyünde, yapay göletin taşması neticesinde yaklaşık 15 ev sular altında kaldı. Gece yaşanan sel felaketinin yol açtığı hasarın boyutu, gün doğunca ortaya çıktı.

Bölge’de bulunan İl Özel İdaresi, DSİ Şube Müdürlüğü, Defterdarlık ve AFAD Müdürlüğü’ne bağlı ekipler bir taraftan temizlik çalışmalarını yürütürken diğer taraftan da hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Vali Çiftçi bölgeye gitti

Sabah saatlerinde Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş ile birlikte Eşme köyüne giden Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, su taşkını yaşanan köyde incelemelerde bulunarak, yetkililerden yaşanan olayla ilgili olarak bilgi aldı, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Köylüler tarafından dağın yamaç kısmı kazılarak yapılan gölet, dün gece aşırı yağış sonrasında taştı. Taşan gölet köydeki yaklaşık 15 evin sular altında kalmasına neden oldu. Yaşanan olayla ilgili olarak İHA muhabirine açıklamada bulunan Eşme köyü muhtarı Ali Atalay, “Gece saat 02.00 gibi hanımla birlikte oruç tutmak için sahura kalkmıştık. İnsan boyutundaki sular bir anda evimizin alt katını doldurdu ve kendimizi üst kata zor attık. Şu ana kadar 10-15 evde hasar var. Can kaybının olmaması sevindirici” şeklinde konuştu.

Kuru gıda ve sıcak çorba dağıtıldı

Çorum Belediyesi tarafından Eşme köyünde gölet taşması sonucu mağdur olan vatandaşlara kuru gıda kolisi ile sıcak çorba ve çay ikram edildi.

Vali, İlçe Kaymakamı ve ilgili birim amirleri olay yerine giderken, Çorum Belediyesi de bölgeye acil yardım malzemesi sevk etti. öğle saatlerinde köye gönderilen Çorum Belediyesi’ne ait mobil ikram aracı sıcak çorba ve çay ikramı yaparken, selden zarar gören vatandaşlara ise kolilerle kuru gıda paketleri dağıtıldı.