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Anasayfa / Ekonomi / Şekere büyük zam

Şekere büyük zam

Şekere büyük zam
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Şekere büyük zam

Türkşeker şeker fiyatlarına yüzde 37 zam yaptığını açıkladı.

27 Haziran itibari ile tarım kredi marketleri 390 TL’den verdiği 50 kg kristal şekerin fabrika satış fiyatına yüzde 67 zam yaparak 650 TL’ye çıkardı.

Diğer marketlerde ise fiyat 550 TL’den 750 TL’ye çıktı. (Haber Merkezi)

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