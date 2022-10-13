ŞEKER TEDARİĞİNDE SIKINTI YOK

Seker-İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Nuri Murat, 2022-2023 pancar alım kampanyasına 3 Eylül’de başlayan Malatya Şeker Fabrikası’nda 14 ton şeker soğu bulunduğunu belirterek, ”Tedarikte bir sıkıntı yaşamayacağız” dedi.

Şube Başkanı Nuri Murat, Malatya Şeker Fabrikası’nın şu ana kadar 130 bin tona yakın şeker pancarı alırken, 14 bin 500 ton şeker ürettiğini kaydetti. Murat, fabrikanın, toplamda 445 bin ton pancar tesellüm etmeyi, işlenecek olan 400 bin ton pancardan 50 bin ton kristal şeker üretmeyi, yan ürün olarak 120 bin ton yaş pancar posası 18 bin ton melas elde etmeyi hedeflediğini kaydetti. İşletme, son yıllardaki en başarılı kampanya dönemini yaşadığını anlatan Murat, ”Türk şeker bu sene tamamen eski fabrika ayarlarına döndü. Gerek şeker gerekse de küspeyi Türk şeker kendisi satıyor, bundan dolayı hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Tedarikte de bir sıkıntı yaşamayacağız. Şu anda Malatya Şeker Fabrikası’nda 14 bin ton civarında şeker stokumuz mevcut” dedi.

Murat, 2022-2023 pancar alım kampanyasının 3 Eylül’de başladığını hatırlatarak,” 5 Eylül’de pancar işlemeye başlandık ve bugüne kadar 140 bin ton şeker pancarı tesellüm edilirken, 14 bin 500 ton şeker üretimi yapıldı, Bunun yanında 30 bin ton küspe, 5 bin tonda melas elde ettik. Üretim ve işletme açısından fabrika kurulduğu günden buyana en verimli, kaliteli ve başarılı kampanyayı sürdürüyor. Gelen pancar taze taze işlendi ve şekere dönüştürüldü. İşleme esnasında herhangi bir kayıp yaşanmadığı için işlenen pancar direkt şekere yansıdı. Bu işletmenin son yıllardaki en başarılı kampanya dönemi” şekkinde konuştu.

Murat, Yazıhan ilçesinde pancar sökümüne yeni başlandığını kaydederek, “O bölgede 80-90 bin ton civarında bir rekolte bekliyoruz ama bu sene hava sıcaklıkları mevsim sıcaklıklarının üzerinde seyretti. Pancar soğuk iklim bitkisi, gelişimini tamamlaması için soğuk havayı seviyor. Bu noktada rekoltenin çok düşük çıkacağını tahmin ediyoruz. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’dan gelen pancarların hava sıcaklıklarından dolayı gelişimlerini tamamlamadığını gördük. O nedenle geçen yıllara göre bu yıl rekolte açısından sıkıntılı olacak. Bu şekilde devam ederse 50 bin ton pancar işlememiz çok zor çünkü beklentilerin altında çıkıyor. Her yörede pancar istediğimiz beklentileri vermiyor. Tahminler büyük ihtimalle tutmayacak. 40-45 bin ton civarında şeker elde ederiz diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Murat, Türk şekerin şeker fiyatlarına sadece yüzde 8 zam yaptığını ve fabrikanın satış fiyatı 818 TL olduğunu da sözlerine ekledi. (İHA)