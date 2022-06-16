“Şeker, fabrika eliyle satılsın”

DİDEM BARUT

1 Eylül’de pancar alımına başlayacakları müjdesini veren Şeker İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Nuri Murat, bir yıldır devam eden şeker sıkıntısıyla ilgili de konuştu. Şekeri herhangi, bir firma aracılığıyla değil de doğrudan fabrika eliyle tüketicilere dağıtılmasını istediklerini dile getiren Murat, “Geçmişteki pazarlama stratejimiz neyse aynı stratejimizin uygulanmasını istiyoruz. Direkt fabrika kendi eliyle şeker satışını yaparsa eskiden olduğu gibi, bu sıkıntılar da ortadan kalkar diye düşünüyorum” dedi.

Bu yıl ne kadar pancar ekimi gerçekleştirdiklerini açıklayan Şeker-İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Nuri Murat, bir basın açıklaması düzenledi. Yaptığı basın açıklamasında eylül ayı itibariyle pancar alımına başlayacaklarını kamuoyuna duyuran Murat, şeker satışıyla ilgili de önemli açıklamalarda bulundu.

10 Şubat 2022 tarihinden itibaren üretim sahalarında pancar ekimine Kahramanmaraş ve Şanlıurfa bölgelerinde başladıklarını hatırlatan Murat, Malatya Şeker Fabrikası’nın bu yılki pancar kotasının 560 bin ton olarak belirlendiğini söyledi.

“YAKLAŞIK 70 BİN DEKAR PANCAR EKİMİ GERÇEKLEŞTİ”

“Bu yıl çiftçilerimizden 475 bin ton taahhüt aldık” diyen Murat, “Yaklaşık 70 bin dekar alanda pancar ekimi gerçekleştirdik. Bunun karşılığında bu yıl yağışların iyi gitmesi, mevsimin pancar ekimi için çok iyi olması nedeniyle, 400 bin ton tahmin etmiştik ama işlenecek pancarı 400 bin tonun üstüne de çıkılacağını düşünüyoruz. Bunun karşılığında yaklaşık 50 bin ton şeker, 120 bin ton küspe ve 20 bin ton da melas elde etmeyi bu yıl için hedefliyoruz. Yaklaşık 70 bin dekar pancar ekimi gerçekleşti. Pancar ekimimizin büyük bir kısmı Kahramanmaraş, Şanlıurfa-Bozova, Adıyaman-Gölbaşı, Sivas-Kangal ve Ulaş olmak üzere, Darende’nin bir bölgesine ekiyoruz. Yazıhan bizim için iyi bir pancar potansiyeli. Çünkü Yazıhan sulamaya açıldıktan sonra Malatya Şeker Fabrikası açısından önemi daha da arttı. Bir de önümüzdeki yıllarda Yoncalı Barajı’nın bitmesinden sonra Arguvan bölgesinde de sulamayı geçilirse Malatya Şeker Fabrikası açısından hem kaliteli hem de düşük bir maliyetle bir pancar işleyeceğimizden dolayı fabrikamızın kar oranı daha yüksek seviyelere çıkacağını tahmin ediyoruz” şeklinde konuştu.

“PİYASAYI, FİYATI DEVLET BELİRLİYORDU”

1 Eylül’de pancar alımına başlayacakları müjdesini veren Murat, “Bu yıl biliyorsunuz, piyasada bir şeker sıkıntısı var. Bu sıkıntının altında yatan gerçek de şu: Geçmişte piyasanın yüzde 70’i devletin elindeydi. Piyasayı, fiyatı devlet belirliyordu. Ama şimdi yüzde 30’u bizde kaldı. Yüzde 70’i özel sektörün eline geçince bu sıkıntıları yaşıyoruz. Biz Allah’ın izniyle Malatya Şeker Fabrikası olarak 1 Eylül gibi üretime başlayacağız. Bunu da sizin aracın da ilk kez kamuoyuna duyuruyoruz. 1 Eylül gibi inşallah piyasaya şekeri süreceğiz. Piyasayı biraz daha rahatlatırız diye düşünüyoruz. Malatya’da 1 Eylül gibi pancar alımına başlayacağız ve 3 Eylül’de şeker üretimi geçeceğiz” diye konuştu.

“ŞİRKETİN FABRİKA AYARLARINA DÖNMESİNİ İSTİYORUZ”

Geçmişteki pazarlama stratejisinin uygulanmasını istediklerini kaydeden Murat, şunları ifade etti:

“Bununla ilgili geçen dönem çok ciddi sıkıntılar oldu. Biz şunu istiyoruz: Bu şirket 100 yıllık bir şirket. Bir bilgi birikimi olan bir şirket. Biz bu şirketin yeniden fabrika ayarlarına dönmesini istiyoruz. Geçmişteki pazarlama stratejimiz neyse aynı stratejimizin uygulanmasını istiyoruz. Birilerine eliyle değil, bir şirket eliyle değil, direkt fabrika kendi eliyle satışını yaparsa eskiden olduğu gibi, bu sıkıntılar da ortadan kalkar diye düşünüyorum. Tabii ki bu yeni yönetimin görüşü de önemli. Ama onlar da bu piyasadakisıkıntının farkındalar. Onlarda fabrika ayarlarına yeniden dönülmesi için elinden gelen gayreti sarf edeceklerine inanıyorum. Dediğim gibi yeniden fabrika kendi satışını direkt vatandaşa, üreticiye ve şeker tüketicilerine yaparsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Sendika olarak bizim görüşümüz 100 yıldır bellidir. Bu şirket nasıl bugüne kadar devam etti ise bundan sonra da aynı şekilde devam etmesinden yanayız. Yeni Genel Müdürümüz atandı. Ona da hayırlı olsun diyoruz. Gerçekten işi çok zor, Allah yardımcı olsun. Çünkü şirketin bayağı bir sıkıntıları var. İnşallah düzeltirler.”