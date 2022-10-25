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Anasayfa / Gündem / Şehit Onbaşı Emre Büyükyıldırım için mevlit okutuldu

Şehit Onbaşı Emre Büyükyıldırım için mevlit okutuldu

Şehit Onbaşı Emre Büyükyıldırım için mevlit okutuldu
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Şehit Onbaşı Emre Büyükyıldırım için mevlit okutuldu

2020 yılında Hakkari Çukurca’da bölücü terör örgütüyle yaşanan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Emre Büyükyıldırım için mevlit okutuldu.

Malatya il merkezinde yer alan bir düğün-mevlit salonunda düzenlenen mevlide, Vali Hulusi Şahin, 2. Ordu Personel Başkan Vekili Albay Serkan İçöz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Çolak, İl Müftüsü Veysel Işıldar, Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, şehit ve gazi derneklerinin yöneticileri, şehidin babası Latif Büyükyıldırım, annesi Münevver Büyükyıldırım, kardeşi Yunus Emre Büyükyıldırım ve vatandaşlar katıldı. (İHA)

 

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