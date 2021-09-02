Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinesinde TOKİ tarafından Malatya Battalgazi Şehit Fevzi Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 679 aile modern ve konforlu evlerine, 18 dükkân sahibi işyerine kavuşacak. 11 firmanın teklif verdiği ihalenin sonucu yaklaşık 2 ay sonra açıklandı.

Şehit Fevzi’de kentsel dönüşüm başlıyor

BELGİZAR ABİRİ ŞİMŞEK

Battalgazi İlçesi Şehit Fevzi Mahallesi 679 konut, 18 dükkân ve 1 kafeterya İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi için 11 firma teklif verirken, komisyonun ihaleyle ilgili değerlendirmesini tamamladı. İhaleyi, 189 milyon 821 bin TL teklif veren Star Plus Yapı İnşaat aldı.

Malatya Battalgazi İlçesi Şehit Fevzi Mahallesi 679 konut, 18 dükkân ve 1 kafeterya İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile elektronik ortamda EKAP üzerinden alındı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı’nda yapılan ve yaklaşık maliyeti 254 milyon TL olarak hesaplanan ihaleye 11 firma teklif verdi. İhalede en düşük teklifi 189 milyon 821 bin TL ile Star Life İnşaat, en yüksek teklifi ise 227 milyon 620 bin TL ile Biser İnşaat verdi. Biser İnşaatın ardından en yüksek teklif 225 milyon 225 bin TL ile Kahraman İnşaat tarafından verildi.

600 iş gününde bitirilmesi öngörülen proje ile ilgili ihale değerlendirmesi sonuçlandı. İhaleyi, 189 milyon 821 bin TL teklif veren Star Plus Yapı İnşaat Emlak Otomotiv Canlı Hayvan Petrol Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti., Star Life İnşaat Restorasyon Madencilik Turizm Petrol Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı aldı. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanılacağı bildirildi.

Proje kapsamında, Battalgazi İlçesi Şehit Fevzi Mahallesi 679 konut, 18 dükkân ve 1 kafeterya İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi yapılacak.

İhaleye teklif veren firmalar şöyleydi:

Star Plus Yapı+Star Life İnşaat: 189.821.000 TL

Türkseven Turizm: 199.487.000 TL

Hek Yıl Madencilik+Hekimoğlu Grup İnşaat: 203.323.000 TL

Tuna Mühendislik+Varen İnşaat: 205.789.000 TL

Güçar İnşaat: 207.744.000 TL

GRS Acar İnşaat: 212.028.000 TL

Hera Teknik Yapı: 215.044.044 TL

Dibay İnşaat+Çeysa İnşaat: 217.235.000 TL

Cent Yapı İnşaat: 218.122.000 TL

Kahraman İnşaat: 225.225.000 TL

Merkez Yapı İnşaat+Biser İnşaat: 227.620.000 TL