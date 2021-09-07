Şehit Fevzi kazan kaldırdı

“Arsamıza dokundurmayacağız!”

11 Haziran 2021 Cuma günü yapılan 1. Etap deprem konutlarının çekilişine saatler kala kuradan çıkarıldıklarını iddia eden 11 depremzede, haklarını istiyorlar. Hem konut hem de arsa haklarından vaz geçmeyeceklerini açıklayan depremzedelerden Hakan Canyeter, “Bizim sorunumuz çözülmeden kesinlikle arsamıza dokundurmayacağız” dedi.

24 Ocak’ta meydana gelen ve can ve mal kaybına neden olan Elazığ-Sivrice depreminin yankısı Battalgazi ilçesine bağlı Şehit Fevzi Mahallesi’nde hala yankılanmaya devam ediyor. Ağır hasar gördüğü gerekçesiyle evleri yıkılan bazı vatandaşlar, haklarının verilmediği gerekçesiyle Şehit Fevzi Mahallesi’ndeki şantiye alanında eylem yaptılar. 11 Haziran 2021 Cuma günü yapılan 1. Etap deprem konutlarının çekilişine saatler kala kuradan çıkarıldıklarını iddia eden depremzedeler, hem konutlarını hem de Şehit Fevzi’de yer alan arsalarındaki hakları olduğunu iddia ederek, yetkililerden yardım istediler.

Depremzedeler adına konuşan Hakan Canyeter, 11 depremzedenin mağdur olduğunu ileri sürdü.

“ELİMİZDE 7 KOMİSYON KARARI VAR”

Sorunlarına çare bulunamadığını savunan Canyeter, “Birinci ayda deprem olduğunda bize hak tanındı. Bize Sayın Valimiz, Kaymakamımız, bürokratlarımız, Belediye Başkanımız bizlere yazılı olmasa da şifahi olarak söz verdiler. Bizim evimizi yıktılar ve ‘Size Gelincik Tepesi’nden devlet ev verecek’ dediler. Parayla da olsa biz de kabul ettik. O zamandan bu zamana kadar hala depremzede olarak mağduriyetimiz devam ediyor. Elimizde 7 komisyon kararı var. Depremzede olmasaydık bu karar verilmezdi. 8.aydan sonra riskli alan adı altında mahallemize kentsel dönüşüm geldi. Ama AFAD kapsamında değil. Biz derdimizi tüm yetkililere izah ettik ve haklı olduğunuzu söylediler. Ama derdimize çare olmadılar. Bize ‘2 yerden ev alamazsınız’ dediler. Biz zaten 2 yerden ev istemiyoruz. Bizi bizim arsamız, diğeri ise devletin bize parayla verdiği hak. Başka yerde de olsak zaten devlet bize bunu veriyor. Bize ‘2 yerden bir yeri seç’ diyorlar. ‘Sizin arazinizi kamulaştıracağım, Gelincik Tepesi’ne mahsuplaştıracağım’ diyorlar. Kanunlarda bizle ilgili hiçbir şey yok. Biz derdimizi anlatıyoruz ama bir türlü derman bulamıyoruz” şeklinde konuştu.

“MÜDÜRLER VE BÜROKRATLAR BİZİ HİÇE SAYDILAR”

11 mahallelinin mağdur olduğunu ileri süren Canyeter, “Arazimizin olduğu yere bir şantiye alanı kuruldu. Ve biz hala ortadayız. Haziran ayının 11’de alelacele kura çekildi. Zaten 1 ve 8’inci aylarda deprem konutları hazırdı. O zaman da evlerimiz teslim edilebilirdi. Biz hakkımızın peşindeyiz. Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanımızın ve Çevre ve Şehircilik Bakanımızın söylediği sözler yerine getirilmedi. Müdürler ve bürokratlar bizi hiçe saydılar. Biz 11 kişi olarak mağduruz. 11 kişi demek 500 kişi demek. Bizim sorunumuz çözülmeden kesinlikle arsamıza dokundurmayacağız” ifadelerine yer verdi.

<MUTLU SARIGÜL>