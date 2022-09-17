Şehit Fatih Kalkan İçin Mevlit Okutuldu

11 Eylül 2022 tarihinde Irak’ın Kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Bölücü Terör Örgütü ile yaşanan çatışma neticesinde şehit olan ve Osmaniye ilinde defnedilen Malatya nüfusuna kayıtlı Şehit P. Uzm. Çvş. Fatih Kalkan için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Şehit Fatih Kalkan’ın Kuluncak İlçesinde bulunan baba ocağında Cuma namazına müteakip okutulan Mevlide, Vali Hulusi Şahin, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Ercan Altın, Kuluncak Kaymakamı Muhammed Safa Kömürcü, Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, İl Müftü V. Hasan Nacar, Siyasi Parti Temsilcileri, Şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. Mevlit programı İl Müftü Vekili Hasan Nacar tarafından okunan Kuran’ı Kerim tilaveti ve yapılan duanın ardından sona erdi. Mevlidin ardından, Vali Şahin ve beraberindeki heyet şehit babası Yusuf Kalkan ve yakınlarına başsağlığı dilediler. Mevlidin ardından Kuluncak Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığını ziyaret eden Vali Şahin, Kaymakam Muhammed Safa Kömürcü ve Belediye Başkanı Erhan Cengiz’den ilçenin genel durumu hakkında bilgiler aldı. (Bülten)