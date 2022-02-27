şehit askerin cenazesi memleketine uğurlandı

Irak’ın kuzeyindeki üs bölgesinde silah kazası sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Çete’nin cenazesi törenle memleketine uğurlandı.

Pençe Yıldırım Harekâtı kapsamında 8. Komando Tugay Komutanlığının konuşlu bulunduğu Irak’ın kuzeyindeki Dare Tepe Üs Bölgesinde silah kazası sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Çete için Derecik ilçesinde uğurlama töreni düzenlendi. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, vali yardımcıları Mustafa Emre Kılıç, Mustafa Berat Kasımoğlu ve Tevfik Kumbasar, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Albay Metin Kahraman, Adalet Komisyonu Başkanı Cenk Özbaş, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, emniyet müdür yardımcıları, polis, asker, kurum amirlerinin katıldığı tören, şehidin özgeçmişinin okunmasıyla başladı. Yapılan duanın ardından şehit Halil İbrahim Çete’nin naaşı memleketi Hatay’ın Yayladağı ilçesinde gönderilmek üzere Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanına uğurlandı.