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Şehit annesini duygulandıran resim

Malatya’da düzenlenen Şehit Oğuzhan Günaydın Minikler Tekvando Şampiyonası'nda şehit annesine şehidin fotoğrafının hediye edilmesi duygulu anlar yaşanmasına neden oldu.

şehit annesini duygulandıran resim
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Şehit annesini duygulandıran resim

Malatya’da düzenlenen Şehit Oğuzhan Günaydın Minikler Tekvando Şampiyonası’nda şehit annesine şehidin fotoğrafının hediye edilmesi duygulu anlar yaşanmasına neden oldu.

Merkez Spor Salonu’nda yapılan Şehit Oğuzhan Günaydın Minikler Tekvando Şampiyonası’nda Battalgazi Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezi tarafından yapılan şehit Oğuzhan Günaydın’ın resmi annesine takdim edildi. Resme sarıln anne Şengül Günaydın, “Seni çok özledim’’ diyerek ağladı. Bu sırada salonda duygusal anlar yaşanırken, şehidin annesi Şengül Günaydın, “Hem yiğit hem bozkurt olsun. Ciğerim yansa da annen seninle gurur duysun’’ dedi.
Programda şehit annesine Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder plaket takdim etti. Programa Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Osman Kahveci, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Battalgazi Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cemal Kurhan, Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Deniz, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Seyfullah Özdemir ve diğer protokol üyeleri katıldı.
Özel Harekat polisi Oğuzhan Günaydın (25), Mardin’in Nusaybin ilçesinde sürdürülen terör operasyonunda 19 Mart 2016’da şehit olmuştu. (İHA)
Malatya

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