Şehit aileleri gazi ve harp malullerine destek birimi!

Malatya Battalgazi Devlet Hastanesi bünyesinde “Şehit Aileleri Gazi ve Harp Malulleri Destek Birimi” hizmete girdi. Hastanede yaşayan şehit yakını ve gazilere öncelikli sağlık hizmeti veriliyor. Hastaneye girdikleri andan itibaren çok özel ilgi ile karşılanan şehit yakınları ve gazilere, hastanedeki tüm işlemleri sırasında refakatçiler eşlik ediyor, sağlık hizmetlerinden kısa sürede yararlanması sağlanıyor.

Battalgazi Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Erol Karaaslan, hayata geçirdikleri Şehit Aileleri Gazi ve Harp Malulleri Destek Birimi’nin önemini anlatarak, ”Hastanemize başvuran tüm hastalar bizim için değerlidir ancak şehit yakını ve gazilerimizin yeri ayrıdır. Şehit aileleri ve gazilerimiz için ne yapsak azdır. Onlara vefamız, borcumuz asla bitmez. Şehit aileleri, gaziler ve harp malullerinin hastanede tedavileri söz konusu olduğunda nasıl vatanın savunmasında en önde iseler, burada da bu hizmetlerden yararlanmada en önde olacaklar, emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi. (İHA)