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Anasayfa / Asayiş / Şehirlerarası hırsızlık şebekesi yakayı ele verdi

Şehirlerarası hırsızlık şebekesi yakayı ele verdi

şehirlerarası hırsızlık şebekesi yakayı ele verdi
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Bursa’nın Karacabey ve Mudanya ilçelerinde 21, Elazığ’da ise 9 evden hırsızlık olayını gerçekleştiren zanlılar, Bursa’da saklandıkları ikametlere yapılan eş zamanlı operasyon sonucu yakalandı. Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla şüphelilerin izini süren ekiplerin, tape kayıtlarını ve HTS kayıtlarını inceledikten sonra zanlıların yerlerini belirleyip operasyon yaptığı öğrenildi.

Bursa’nın Karacabey ve Mudanya ilçelerinde meydana gelen 21 hırsızlık olayının ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı. Şüphelilerin, kapı göbeği kırılması sureti ile meydana gelen evden hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri, şüphelilerin ise, B.A., B.G, S.A, M.A, T.A ve R.K. oldukları belirlendi.

Şüphelilerden B.G.’nin hırsızlık olaylarında kullandıkları 16 AC plakalı araç ile Diyarbakır’a gittiği, daha sonra yanına kişilerle Elazığ’a geçerek burada da 9 ayrı ikametten hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlendi. B.G.’nin Elazığ’da suç üstü çalıntı malzemeler ile birlikte yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.

Diğer şüpheliler ise, olay yerlerinde yapılan güvenlik kamerası çalışmaları, tape görüşmeleri ve HTS kayıtlarından yerleri tespit edilerek ikametlerine yapılan eş zamanlı baskın sonucu yakalandı.

Zanlılarla ilgili soruşturmanın Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından devam ettirildiği öğrenildi.

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