Sayıştay Raporu Polemiğine Çakır’dan Cevap: Bilgim yok!

Çakır: Bilgim yok!

HÜSEYİN KOCAMAN

Malatya gündemini bir süre meşgul eden Sayıştay Raporu polemiği devam edecekmiş gibi görünüyor. Meclis gündeminde de tartışılan raporda belirtilen lüks aracın 2009-2018 yılları arasında Belediye Başkanlığı yapan Ahmet Çakır tarafından alındığı iddiası gözleri Çakır’a çevirdi. Milletvekili Çakır ise, bahse konu olan Sayıştay Raporuna bakmadığını dile getirerek, iddiaya sessiz kaldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesinin Kasım Ayı Meclis Toplantısının üçüncü oturumunda Sayıştay Raporu’yla ilgili konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın “Lüks araç Ahmet Çakır döneminde kamyonet 2012 model Mercedes eski araç, 10 senedir kullanılan araç” ifadeleri gözleri AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır’a çevirdi.

Milletvekili Çakır, kendi döneminde alındığı iddia edilen lüks araçlarla ilgili konuşmaktan kaçınarak, “Bu konuyla ilgili hiçbir bilgim yok, Sayıştay raporuna da bakmadım, raporu işin doğrusu görmedim” söylemine yer verdi.