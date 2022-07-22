Savunmadan çok bir dövüş sanatı

MURAT İPEKTEN

Filipinlerin milli bir sporu olsa da kalesi Malatya olan Escrima Kali, Malatya’dan Türkiye’ye giderek yayılmaya devam ediyor. Dövüş sporlarının en etkilisi olan bu sporun aksiyon filmlerinde kullanılan dövüş tekniklerinin birçoğunun Escrima Kali teknikleri olduğunu ifade eden Günaydın, Dünyadan birçok aktörün eğitim almak için Hollywood’dan Malatya’ya geldiğini belirtti.

Filipinlerin milli bir sporu olan Kali Escrima, Türkiye’de de giderek yaygınlaşıyor. 7’den 77’ye herkesin rahatlıkla yapabildiği bir dövüşme sanatı olan Escrima’nın Türkiye’deki kalesi ise Malatya olarak biliniyor. Bu sporu başta Malatya olmak üzere Türkiye’ye tanıtan Türkiye Escrima Kali Federasyon Başkanı 8 Grand Master Mustafa Günaydın, dünyada bu sporun tanıtımını yapan sayılı üstatlardan bir tanesi. Escrima Kali savunma sporunun inceliklerini BUSABAH gazetesine anlatan Günaydın, önemli açıklamalarda bulundu.

Yaklaşık 24 yıldır yerli ve yabancı birçok öğrenci ve aktöre Filipinler’in savunma sporu olan Escrima Kali eğitimi verdiğini ifade eden Günaydın, “1994 yılından beri dünyanın birçok farklı bölgesine giderek eğitim aldığını belirtti ve 1998 yılından itibaren de öğrenci yetiştirmeye başladığını ifade etti.

“ESCRİMA KALİ FARKLI BİR KULVARDA”

Günaydın, Escrima Kali’nin karate ve tekvando gibi savunma sporlarından farklı olduğunu söyleyerek, “Escrima Kali, savunmadan çok bir dövüş sanatıdır, gündelik hayatımızda karşılaşabileceğimiz, saldırılarda kendimizi nasıl korumamız gerektiği konusunda bize yol gösterir. Tekvando, karate, kick boks ve buna benzer spor dallarının hepsi savunmaya yönelik spor dalları olarak gösteriliyor. Fakat Escrima Kali farklı bir kulvarda ve bir dövüş sanatıdır. Bu spor dalında gerçek hayatta bir kavga esnasında bireyin kendisini nasıl koruması gerektiğine yönelik teknikler bulunuyor” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE’NİN 7 BÖLGESİNDE TEMSİLCİLİKLERİMİZ VAR”

Escrima Kali eğitiminde, Türkiye Escrima Kali Federasyonu olarak 10 seviye belirlediklerini ifade eden Günaydın, 3 ayda bir seviye belirleme sınavı yapıldığını, öğrencilerin sırasıyla eğitimleri tamamlayıp 10. Seviyeye ulaştıktan sonra 6 ay içerisinde antrenörlük seminerine katılabileceklerini dile getirdi ve “Eğitimlerde kişilerin sokakta karşılaşabilecekleri saldırılarda kullanılan eğitim amaçlı sopa ve bıçaklar kullanılıyor. Federasyon olarak Türkiye’nin 7 bölgesinde ve bu bölgelere bağlı illerde temsilciliklerimiz bulunuyor. Temsilciliklerdeki öğrencilerimizle birlikte de yaz aylarında kamplar ve eğitim programları düzenliyoruz” diye konuştu.

ESCRİMA’DA YAŞ SINIRI YOK

Günaydın, “Birçok spor dalı için belli bir yaş sınırı olsa da Escrima Kali bu spor dallarının dışında kalıyor. Escrima Kali’nin sağlıklı yaşamın dışında kalan, kendini savunma sanatı olan ve her insanın mutlaka öğrenmesi gereken bir spor dalı. Şu anda 8 ve 65 yaşında da bu sporu öğrenmek isteyen öğrencilerimiz var” dedi.

Aksiyon filmlerinde kullanılan dövüş tekniklerinin birçoğunun Escrima Kali teknikleri olduğunu ifade eden Günaydın, dünyadan birçok aktörün eğitim almak için Hollywood’dan Malatya’ya geldiğini belirtti.

“BİR İNSANIN EN İYİ KORUMASI KENDİSİDİR”

Son olarak bu spor dalı ile uğraşmak isteyen gençlere tavsiyelerde bulunan Günaydın, “Bir insanın en iyi koruması kendisidir. Her insan kendini korumasını öğrenmeli, gençlere de bir şekilde zaman ayırıp bu eğitimi almalarını tavsiye ederim” dedi.