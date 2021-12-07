Savunma oyuncularının ortak ifadeleri şu:

“Galibiyete ihtiyacımız var”

Süper Lig’in 15.haftasında Konyaspor ile 0-0 berabere kalan Yeni Malatyaspor’da forma giyen savunma oyuncuları Haddadi, Wallace ve Hafez yayıncı kuruluş mikrofonlarına karşılaşmayla ilgili açıklamalarda bulundular.

MURAT İPEKTEN

Golsüz sonuçlanan müsabakanın ardından kameralar karşısına çıkan sarı kırmızılı futbolcular yaptıkları açıklamalarda kalan haftalarda Yeni Malatyaspor’un mutlak galibiyet alması gerektiğini vurguladılar. Konyaspor maçı öncesinde takım arkadaşlarıyla zorlu bir müsabakaya çıkacaklarını konuştuklarını dile getiren Oussama Haddadi, “Rakibimiz ligin ikinci sırasında bulunuyor. Karşılaşma öncesinde aramızda konuştuğumuzda zor bir maçın bizi beklediğini hepimiz biliyorduk. Puan kazanma arzusuyla hazırlandık diyebilirim. Malatyaspor’un bundan sonra ligde her puana ihtiyacı var. Kalan bütün maçlarda alabileceğimiz puanları almak için arkadaşlarımla birlikte savaşacağız” ifadelerini kullandı.

Sarı kırmızılı takımın Brezilyalı defans oyuncusu Wallace, iki takım oyuncularının kıyasıya mücadele ettiğini dile getirerek, “Deplasmanda oynamak bütün takım oyuncuları için her zaman zordur. Rakibimiz ligin zirvesinde yer alan ve çok iyi puanlar kazanmış bir ekip. Ona göre hazırlanmıştık. Sahada mücadele veren bütün futbolcuları gerçekten tebrik ediyorum. Kendi takım arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. 1 puan kazandık. Önümüzdeki maç 3 puan alacağız. Çünkü Malatyaspor’un bu saatten sonra puanlara ihtiyacı var” diye konuştu.

Yeni Malatyaspor’un kenar oyuncusu Karim Hafez ise Konyaspor maçının artık geride kaldığını belirterek bu hafta oynanacak Alanyaspor maçını kazanmak istediklerini söyledi. Hafez, “Kısa bir mağlubiyet serisinden sonra, önce Galatasaray maçı ardından Konyaspor’a karşı 1 puan aldık. Burada önemli olan puanları toparlamak. Tabii bunu yaparken dışarda oynamak çok zor. Bizde kazanmak için açıkçası zorlandık. Elimizden geleni yaptık savaştık. İnşallah Alanyaspor karşısında evimizde 3 puan kazanacağız” şeklinde konuştu.