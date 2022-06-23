Savaşı Destan Duru kazandı

ÇİĞDEM ERHAN

2021 Ekim ayında SMA Tip 2 teşhisi konulan Destan Duru Evren için ailesi valilik onaylı kampanya başlatmıştı. Kampanya’da başta anne ve babası olmak üzere 7’den 70’e birçok kişi gönüllü olarak gece gündüz demeden gerek sosyal medyadan gerekse şehir merkezine kurulan stantlarla Destan Duru’nun tedavi olabilmesi için gerekli olan 34 milyonu toplayabilmek için deyim yerindeyse savaştılar. Dün gece itibariyle kampanyası tamamlanan Destan Duru’nun, yurtdışında tedavi için gitmesi ve sağlığına kavuşması bekleniyor.

Mutluluğunu BUSABAH gazetesine anlatan Baba Sabri Evren, yaşadıkları mutluluğun tarifsiz olduğunu ifade ederek, kampanyaya destek olan herkese teşekkür etti.

“MUTLULUĞUMUZUN TARİFİ YOKTUR”

Destan Duru için başlatılan kampanyanın bittiğini gözyaşları içerisinde anlatan baba Sabri Evren, “Destan Duru için valilik onaylı kampanyamız çok şükür bitti. Kampanyanın son yüzde birlik kısmı kalmıştı. Sağ olsun duyarlı vatandaşlarımız sayesinde yüzde birlik kısmının büyük bir bölümü toplandı. Son 100 bin TL kalmıştı onu da İstanbul’dan bir hayırsever bu meblağı bağışlayarak kızımın kampanyasını bitirmiş oldu. Allah razı olsun. Çok mutluyuz heyecanlıyız. İnanın kampanya bittiğinden beri daha uyumadım. Sabaha kadar arkadaşlarımız, ailelerimiz, gönüllülerimiz hatta hiç tanımadığım insanlar sevincimizi paylaşmak için geldiler. Telefonla bile beni arayıp mutluluktan ağlayan bir sürü yüreği güzel insanlar var. Mutluluğumuzun tarifi yoktur anlatılamaz. Kampanyaya destek olan, bağışlar için vesile olan, kızım için dua eden herkesten Rabbim razı olsun” şeklinde konuştu.

“KÜÇÜK ÖĞRENCİLER OKUL HARÇLIKLARINI BAĞIŞLADI”

“Kızımın kampanyası için harçlıklarını bağışlayan kendileri küçük yürekleri büyük öğrenciler vardı” diyen Baba Sabri Evren, “Başta anne ve babalara, gençlerimize, gece gündüz demeden kızımın yaşaması için çalışan gönüllülerimize çok teşekkür ederim. Ayrıca okul harçlıklarını kızım için bağışlayan kendileri küçük yürekleri büyük minik evlatlarımıza sonsuz teşekkür ederim. Bu çocuklarımızın 5-10 lira harçlıklarıyla bu kampanya bu seviyeye geldi. Allah razı olsun hepsi iyi ki varlar. Evlatlarımın yüreklerinden kocaman öpüyorum” dedi.

“YURTDIŞINA HEMEN GİDECEĞİZ”

Dubai’ye gidebilmeleri için evraklarını hazırlamaya başladıklarını da kaydeden Baba Evren, “Evraklarımızı hazırlamaya başladık. Evraklar bugün biterse bugün gideceğiz, yarın biterse hemen yarın gideceğiz. Artık kaybedecek zamanımız kalmadı. Evrak işlerimizi hızlandırıp hemen yola çıkmamız gerekiyor. Kızım Dubai’de 3 ay tedavi alacak. Tedaviden sonra ilaçlar eğer etkisini gösterirse çıkıp memleketimize geleceğiz” ifadelerini kullandı.