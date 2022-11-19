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Anasayfa / Gündem / Satrançta madalyalarla döndüler

Satrançta madalyalarla döndüler

Satrançta madalyalarla döndüler
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Satrançta madalyalarla döndüler

MURAT İPEKTEN

2022 Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonasında Malatyalı sporcular dereceyle döndü. Konuyla ilgili olarak Malatya Satranç İl Temsilcisi Cemal Gürsel Toy yaptığı açıklamada, “10 Yaş Genel Kategorisinde şampiyon olan sporcumuz Baver Yılmaz’ı, dördüncü olan sporcumuz Murat Kutay Yardak’ı, altıncı olan sporcumuz Özgür Toprak Kurt’u, 14 Yaş Genel Kategoride ikinci olan sporcumuz Ediz Gürel’i, dördüncü olan sporcumuz Hasan Hüseyin Çelik’i, altıncı olan sporcumuz Can Durak’ı, 8 Yaş genel kategoride üçüncü olan sporcumuz Ali Poyraz Uzdemir’i, 10 yaş kızlar kategorisinde altıncı olan sporcumuz Zeynep Duru Şahin’i , 8 yaş kızlar kategorisinde beşinci olan sporcumuz Beren Çetin’i başarılarından dolayı kutluyor, ailelerine, antrenörlerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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