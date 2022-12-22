“Şartlarımız belli amacımız en iyisini yapmak”

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hasan Özer, Denizlispor maçı hazırlıklarının sürdüğü Orduzu Pınarbaşı’nda önemli açıklamalarda bulundu. Futbolcu ödemelerinde doğabilecek sıkıntıların teknik heyeti zor durumda bırakmasından endişe duyan Hasan Özer, herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini ifade etti.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Hasan Özer, Nurettin Soykan Tesisleri’nde Keçiörengücü maçını değerlendirerek başladığı konuşmasında, “Kolay bir maç değildi. Her zamanki gibi oyuncularımı ortaya koydukları performanstan ötürü yürekten kutluyorum. Çok ihtiyacımız olan bir 3 puandı. Özellikle içerde galip gelememenin verdiği sıkıntı vardı. İlk dakika attığımız gol ve 89 dakika boyunca skoru korumak, ikinci golü bulmak için atak üretmek kolay işler değildi. Biz bunları yaptık. İkinci golü de bulabilirdik. Önemli olan galip gelmekti. Bir gol atıp 3 puanı kazanmak bizim açımızdan çok değerliydi” sözlerine yer verdi.

Cumartesi günü konuk olacakları Denizlispor karşısında kolay bir maçın kendilerini beklemediğini kaydeden Özer, “Bu hafta Denizlispor deplasmanı var. İlk devre itibariyle son maçımız. Denizlispor’un iki haftadır performansı ortada. Onlarda deplasmanda ilk defa Adanaspor’u yendiler. İçerde kolay kaybetmeyen bir Denizlispor var. Tecrübeli oyuncuları da var. Bir hoca değişikliği oldu. Onlarda iyi puanlar topladılar. Şuan 12 puana geldiler. Transfer tahtası açılacak diye konuşuluyor. Bu ligin ikinci yarısının ne kadar zor geçeceğini gösteriyor. Gençlerbirliği ve Denizlispor’un transfer tahtalarını açmaları bizim için olumsuz olsa da biz oyuncularımızı en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Deplasmanda zaten iyi oynayan bir Yeni Malatyaspor var. İnşallah bu deplasmanını da iyi oynayarak istediğimiz puan ya da puanlarla döneriz” diye konuştu.

EKSİKLER ÜZÜYOR

Takımdaki eksik oyuncu sayısının arttığına işaret eden Hasan Özer bu durumun kendilerini düşündürdüğünü ifade ederek konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Hem sarı kart hem de kırmızı kart cezalısı ve sakat olan oyuncularımızın fazlalığı bu hafta bizi üzüyor. Ama tabi ki biz saha 11 kişi çıkacağız. Oturan oyuncularla birlikte tam takım olarak gideceğiz. Özellikle Barış’ın dizindeki problemin ciddi olması, Donsah’ın arka adalesinde ciddi bir yaralanma olması canımızı sıkıyor. Ogün, Abdulsamed sarı kart cezalısı, Philip kırmızı kart cezalısı olması bizi düşündürüyor. Biz sistemi oturttuğumuz için, oyun felsefemizi sahaya yansıtıyoruz. Diğer oyuncularında performansını iyi tuttuğumuz için inşallah bir sıkıntı yaşamayız. Önemli oyunculardan yoksun gideceğiz ama önemli bir 90 dakikamız var. Biz elimizdeki gücü sahaya yansıtarak bu maçtan da en iyi skorla dönmek en büyük hedefimiz olacak”

KAMP PROGRAMI NETLEŞTİ

Devre arası kamp programıyla ilgili de detayları paylaşan Özer, “1 Ocak’ta Antalya’da toplanmayı düşünüyoruz. 2’sinde de ilk antrenmanımızı saat 11’de yapmayı düşünüyoruz. Ayın 12’sine kadar orada kalıp Antalya’da iyi bir kamp dönemi geçirmek istiyoruz. 10 günlük kamp süremiz olacak. 12’sinde Malatya’ya direk uçuşla Bodrumspor maçı hazırlıklarına devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

TRANSFERE KAPIYI KAPATTI

Bazı oyunculara gelen transfer tekliflerine yaptığı açıklamayla kapıyı bir kez daha kapatan Hasan Özer, “Oyuncularımıza teklif gelmesi sevindirici. Demek ki oyuncularımız iyi oynuyorlar ve göze batıyorlar. Bu Yeni Malatyaspor takımı için önemli bir konu, tabi bizim bu sene kimseyi verme şansımız yok. Bu kadroyu korumak zorundayız. Eğer ligde kalmak istiyorsak bu oyuncu grubuyla devam etmek zorundayız. Teklifler tabi ki olacak. Oyuncularımızın bizi bu cenderenin içinden çıkarması gerekiyor. Her oyuncuya ihtiyacımız var. Oyuncularımız ikinci yarıda daha da başarılı olurlarsa bu oyuncuların fiyatları da artacaktır. Hemen gelen ilk teklifleri değerlendirmek olmaz. Onları korumamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

YÖNETİME MESAJ

Futbolcu ödemelerinde doğabilecek sıkıntıların takımı zor durumda bırakabileceğini de ifade eden Hasan Özer, “Hem başarılı olup hem sorunlarla mücadele etmek kolay değil. Şartlarımız belli, bulunduğumuz şartlarda en iyisini yapmak teknik heyete oyucu grubumuzla bizim görevimiz. Diğer konularda da herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor. İkinci yarıda zor şartlarda mücadele edeceğiz. Oyuncu grubumuzu burada tutabildiğimiz sürece, ikinci devrede iyi oyunla beraber iyi sonuçlar alarak hak ettiğimiz yerde sezonu bitirmek en büyük amacımız olacak. O yüzden herkes üzerine düşen görevleri yerine getirdiği sürece biz sağ salim bu ligi bitiririz diye düşünüyorum” sözlerini kullandı.