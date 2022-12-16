Şarj istasyonları yaygınlaşmaya başlayacak

Elektrikli araç şarj istasyonlarının yaygınlaşmasını sağlamak için Malatya’nın da bulunduğu 6 ilde etkinlik düzenlendi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Elektrikli otomobil kullanımı dünyada olduğu gibi Malatya’da da artmaya devam ediyor. ODD verilerine göre bu yılın Ocak-Kasım döneminde geçen yıla göre elektrikli otomobil satışları yaklaşık 3 kat arttı. 11 aylık rapora göre, Türkiye genelinde 51 bin 504 adet hibrit ve 6 bin 214 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 5 bin nüfusu geçen sitelerde artık elektrikli araç şarj istasyonlarının kurulması zorunlu hale gelirken, elektrikli şarj ünitelerinin sitelere kurulması yönünde Malatya’da da çalışmalar başlatıldı. Bu anlamda şarj istasyonlarının yaygınlaşmasını sağlamak için aralarında Malatya’nın da bulunduğu 6 ilde etkinlik düzenlendi. Malatya’da bir otelin toplantı salonunda gerçekleştirilen seminerde şarj istasyonları alanındaki en son teknolojik yenilikler, fırsatlar ve yeni yönetmelikler konuşuldu.

Mobilitenin geleceğini temsil eden elektrikli araçlar alanında şarj istasyonu çözümleri başta olmak üzere güçlü teknolojileri ve hizmetleriyle yer alan Schneider Electric, 2011 yılından bu yana şarj istasyonları alanında gelişim için çalışıyor. Yeni nesil çözümler, sektördeki fırsatlar ve yeni yönetmeliklerin konuşulduğu buluşmalara bin 200 sektör temsilcisi katıldı.

Etkinliklerde SchneiderElectric uzmanları tarafından dünyada ve Türkiye’de hem dijital dönüşüm hem de e-mobilite kapsamında yaşanan gelişmeler paylaşıldı. Ayrıca şirketin şarj istasyonuçözümü olan EVlink, şalter ve devre kesici çözümleri GoPactve ACB-CCB ürün aileleri, kablosuz enerji izleme çözümleri Powertag ve HeatTag, güç elektroniği sistemlerinden yeni AltivarSoft Starter AT480 ve sürücü ailesi etkinlikte öne çıkan yeni nesil teknolojiler oldu. Tüm bunlarla birlikte katılımcılar yeni yönetmelikler hakkında bilgi elde ederken, sektör temsilcileriyle bilgi ve deneyim paylaşımı fırsatlarından da yararlandılar.